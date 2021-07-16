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Врач измеряет артериальное давление пациенту

Врач назвал продукты, снижающие давление

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210716/35540636/Vrach-nazval-produkty-snizhayuschie-davlenie.html

Правильное меню — мера полезная, но вспомогательная. Для снижения давления необходимы медицинские препараты, назначенные лечащим врачом.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Врач-кардиолог Валентина Байдина рассказала РИА Новости, что необходимо включить в меню людям с повышенным давлением.
Врач напомнила, что одним из лучших сосудорасширяющих веществ считается молочная кислота. Она содержится в кефире, ряженке, твороге и других молочных продуктах.

Продуты
© Pixabay / dbreen
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"В умеренных количествах — около одного стакана – все эти напитки стабилизируют артериальное давление", — сказала главный врач СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

По словам Байдиной, к напиткам, снижающим кровяное давление, относится красный чай каркаде. Благодаря антиоксидатным свойствам и содержанию витамина С он расширяет сосуды. Понижают давление кокосовая вода, обладающая мочегонными свойствами, и какао, богатый калием и при добавлении молока кальцием.

"К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении "один к одному". Будет достаточно одного стакана: при большем количестве напиток вызывает нарушение стула", — рассказала Валентина Байдина.

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По ее мнению, также полезен чеснок, который содержит аллицин — вещество из группы эфиров, расслабляющее стенки сосудов. Можно включать в рацион зелень — шпинат, укроп, петрушку, обладающие мочегонным эффектом.

При этом врач отметила, что правильное меню — мера полезная, но вспомогательная. Для снижения давления необходимы медицинские препараты, назначенные лечащим врачом.

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