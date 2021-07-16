В ресторан без QR-кода - в Москве ввели новые правила для общепита

Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья — там допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. В Москве с 19 июля отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, система QR-кодов выполнила свою главную задачу, при этом эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. Мэр Москвы подчеркнул, что ее отмена не означает прекращения действия всех требований, введенных для борьбы с пандемией.

Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья — там допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более чем полгода назад или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.

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