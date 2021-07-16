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Парк Гуэль в Барселоне

Комендантский час вводится на части территории Каталонии

© CC BY 2.0 / Aslak Raanes
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (125)
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Таким образом, усиление эпидемиологических норм коснется 161 муниципалитета автономного сообщества, в том числе Барселоны.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Высший суд Каталонии признал законным указ правительства этого испанского автономного сообщества о введении комендантского часа на части территории, где фиксируется наибольшее количество заражений, передает РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

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© Photo : Miroslav Rotari
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Комендантский час будет действовать с 1.00 до 6.00 с 23 июля в муниципалитетах с населением более пяти тысяч человек, где уровень заражений превышает 400 на сто тысяч населения за последние семь дней, а также тех, которые граничат с такими муниципалитетами, следует из судебного решения. Таким образом, усиление эпидемиологических норм коснется 161 муниципалитета автономного сообщества, в том числе Барселоны.

Глава женералитета Пере Арагонес ранее назвал комендантский час "хирургической мерой", чтобы "остановить новую волну COVID".

В Испании началась пятая волна пандемии - особенно быстрыми темпами коронавирус распространяется среди молодежи, которая пока не вакцинирована. По последним официальным данным, за две недели выявлены 237 тысяч случаев заражений, показатель превысил 500 на 100 тысяч населения. Власти автономных сообществ вновь вводят ограничения.

Ранее комендантский час на части территории ввели власти Валенсии, получив одобрение суда, аналогичную меру в полусотне муниципалитетов собирается ввести правительство Кантабрии после соответствующего судебного решения.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (125)

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