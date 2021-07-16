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Жара

Врач рассказал, как жара снижает наш иммунитет

© Sputnik / Sergei Mamontov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (127)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210716/35549229/Vrach-rasskazal-kak-zhara-snizhaet-nash-immunitet.html

Особенно осторожными нужно быть людям с хроническими заболеваниями и склонным к повышению артериального давления.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Одним из последствий жары является нарушение сна, что неблагоприятно сказывается на иммунитете и увеличивает риск вирусных заболеваний. Об этом Радио Sputnik рассказала врач невролог-сомнолог Елена Царева.

Особенно осторожными нужно быть людям, склонным к повышению артериального давления, предупредила специалист.

Врач измеряет артериальное давление пациенту
© Sputnik / Кирилл Брага
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"Во время жары сон становится хуже. Это связано с тем, что когда мы достигаем самого глубокого сна, то наша температура - самая минимальная за все время суток. Если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, то сон будет поверхностный. Кроме этого, могут быть пробуждения и нарушение терморегуляции. В результате это может привести к повышению пульса и артериального давления у тех людей, которые к этому склонны", – сказала Елена Царева.

По ее словам, даже одна бессонная ночь повышает риск заболеть в несколько раз. Особенно это опасно в период пандемии коронавируса.

"Если человек плохо спит, то достаточно одной такой ночи, чтобы снизить количество Т-клеток, которые отвечают за иммунитет. Даже одна бессонная ночь или ночь с некачественным сном повышает риски заболеть в несколько раз. Риск заболеть увеличивается и для вирусных заболеваний", – отметила Царева.

Для улучшения сна в условиях жары врач рекомендует проветривать спальню перед сном и отказаться на лето от одеяла.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (127)

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