Врач рассказал, как жара снижает наш иммунитет

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Одним из последствий жары является нарушение сна, что неблагоприятно сказывается на иммунитете и увеличивает риск вирусных заболеваний. Об этом Радио Sputnik рассказала врач невролог-сомнолог Елена Царева.
Особенно осторожными нужно быть людям, склонным к повышению артериального давления, предупредила специалист.
"Во время жары сон становится хуже. Это связано с тем, что когда мы достигаем самого глубокого сна, то наша температура - самая минимальная за все время суток. Если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, то сон будет поверхностный. Кроме этого, могут быть пробуждения и нарушение терморегуляции. В результате это может привести к повышению пульса и артериального давления у тех людей, которые к этому склонны", – сказала Елена Царева.
По ее словам, даже одна бессонная ночь повышает риск заболеть в несколько раз. Особенно это опасно в период пандемии коронавируса.
"Если человек плохо спит, то достаточно одной такой ночи, чтобы снизить количество Т-клеток, которые отвечают за иммунитет. Даже одна бессонная ночь или ночь с некачественным сном повышает риски заболеть в несколько раз. Риск заболеть увеличивается и для вирусных заболеваний", – отметила Царева.
Для улучшения сна в условиях жары врач рекомендует проветривать спальню перед сном и отказаться на лето от одеяла.
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