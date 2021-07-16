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Президент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече форума АТЭС

РФ готова к сотрудничеству с АТЭС по вакцинации, в том числе мигрантов - Путин

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Sputnik Молдова
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Выступая на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Владимир Путин коснулся вопроса массовой иммунизации населения.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения от коронавируса, в том числе мигрантов, передает РИА Новости.

"Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших", - сказал он, выступая на онлайн-саммите.

Президент России Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума АТЭС, который проходит в пятницу в режиме видеоконференции.

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Саммит, который проходит под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, был созван всего за пять дней, тогда как на ноябрь намечена еще и регулярная встреча АТЭС.

По данным Кремля, лидеры стран АТЭС обсудят "задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции".

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