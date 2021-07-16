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Лаборатория

COVID-19: утечка или естественное происхождение - мнение эксперта

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (128)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210716/35553072/COVID-19-utechka-ili-estestvennoe-proiskhozhdenie--mnenie-eksperta.html

Российский биолог назвал версию об утечке коронавируса более вероятной, чем гипотезу о его естественном происхождении.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта профессор Петр Чумаков оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории. Об этом он рассказал в интервью "Радио 1", передает РИА Новости.

По словам специалиста, подозрение о том, что SARS-CoV-2 создали люди, следует из логики развития ситуации.

Вирус. Иллюстративное фото
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
Ученые из США доказали искусственное происхождение коронавируса

"Фантастическим кажется как раз естественное происхождение, потому что нет никаких промежуточных форм от вируса, который находится в природе и заражает летучих мышей, до вируса, который циркулирует в человеческой популяции. И это все очень странно и наводит на мысль, что происхождение — искусственное", — считает Чумаков.

Он уточнил, что современные технологии позволяют создать коронавирус. Публикации о подобных работах появлялись в США и Китае. Ученый заявил, что изначально исследования по его модификации проходили в лаборатории в Северной Каролине, но под давлением американской общественности финансирование было прекращено, а эксперименты с вирусом перенесли в научный центр в Ухане.

Чумаков подчеркнул, что нельзя спешить с обвинениями и необходимо выяснить, кто был истинным виновником утечки.

"В целом человечество пока не знает естественного или искусственного происхождения SARS-CoV-2", — подытожил он.

Теорию о том, что коронавирус создали люди, стали все чаще выдвигать на Западе в последние месяцы. Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что нашли у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, которая отсутствует у вирусов природного происхождения. Ученые используют ее для усиления заразности и летальности вирусов.

Ученый из лаборатории.
© AP Photo / Andrew Harnik
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Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, в свою очередь, выявили у коронавируса новый "шип", который делает его гораздо опаснее. О лабораторной модификации свидетельствует ряд из четырех аминокислот, который специалисты нашли в "шипе" SARS-CoV-2. Такая последовательность — крайне маловероятное явление в природе, отметили ученые.

В Китае намерение США расследовать происхождение вируса назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других. Пекин неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой позиции по информации на тему COVID-19. Власти страны с самого начала пандемии приступили к расследованию, выявили патоген и опубликовали все ключевые данные.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (128)

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