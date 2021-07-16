Правила въезда в другие страны в июле: куда можно поехать из Молдовы

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы обновило информацию о правилах въезда граждан республики в другие страны с учетом пандемии COVID-19.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции систематически обновляет информацию об ограничениях на поездки, документ доступен на официальном сайте mfa.gov.md, в разделе "Безопасное путешествие: МИДЕИ объясняет ограничения на поездки за границу", а также на веб-страницах и Facebook дипломатических представительств.
В разделах по каждому государству указана информация о положении в стране, ограничениях при въезде, категориях, которые попадают под исключение, правилах транзита, мерах, которые действуют в той или иной стране на местном уровне, а также различная полезная информация и контактные данные.
Для удобства граждан Молдовы, находящихся за рубежом, в дополнение к координатам дипломатических представительств и консульских учреждений МИДЕИ запустил колл-центр, который работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 (кишиневское время):
- 0 80 090 990 – звонок бесплатный с фиксированного телефона из любого населенного пункта Молдовы;
- +373 22 788 722 – для звонков из-за границы.
Вне рабочего времени можно отправить сообщение на электронный адрес кол-центра: call.center@mfa.gov.md или написать на страницу в Facebook Centrului de Apel.
Кроме того, МИДЕИ рекомендует гражданам Молдовы, у которых есть двойное гражданство страны - члена ЕС, дополнительно изучить оперативные данные о сохранении/снятии ограничительных мер на европейской платформе Re-Open", – добавили в министерстве.
Правила въезда в Россию
В России государственные границы дорожного, железнодорожного, речного и морского типа для пассажиров закрыты с 30 марта 2020 года, отмечено в документе, опубликованном на сайте МИДЕИ. Правительство РФ 27 июля 2020 года объявило о возобновлении воздушного сообщения с 1 августа того же года. Это происходило постепенно в зависимости от двусторонних соглашений между органами гражданской авиации и другими странами.
Начиная с 1 сентября 2021 года граждане Молдовы при пересечении государственной границы РФ иностранные граждане, в том числе с гражданством России, должны представить медицинский документ (на русском или английском языках), который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию Российской Федерации. Документ предоставляется через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".
В течение трех календарных дней с момента въезда на территорию РФ иностранные граждане в обязательном порядке должны сделать ПЦР-тест на COVID-19 и внести информацию о результате на "Единый портал госуслуг", заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации". До получения результатов теста считается обязательным режим изоляции по месту жительства (пребывания). Правда, есть и исключения, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.
Правила въезда в Румынию
Ограничения на въезд в Румынию сняты с 1 июня. Таким образом, все граждане Молдовы, обладающие биометрическим паспортом, могут въехать в Румынию, вне зависимости от цели поездки.
Карантин устанавливается для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в Румынию вне зависимости от зоны, из которой они приезжают (зеленая, желтая или красная), в том числе из Республики Молдова, на 14 дней (за исключением тех, кто приезжает из ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии).
Могут быть освобождены от карантина граждане, которые остаются на национальной территории на менее чем три дня и предоставляют отрицательный результате ПЦР-теста, который был сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в Румынию. Другие исключения от пребывания в карантине указаны в решении №43 Национального института общественного здоровья Румынии.
При этом румынские граждане, которые возвращаются в Румынию из-за границы и проводили последние 14 дней в "зеленой зоне" (в том числе в Молдове), могут не уходить на самоизоляцию и не должны подтверждать факт вакцинации или того, что вписываются в исключения, предусмотренные законом.
Правила въезда на Украину
Cогласно постановлению правительства Украины от 9 декабря 2020 года (с изменениями постановления nr. 583 от 02.06.2021) граждане Молдовы могут въехать на ее территорию, в том числе для транзита, предъявив на границе медицинскую страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и/или затраты на карантин, а также один из следующих документов:
- отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы;
- отрицательный результат экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 (RAT), проведенный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы;
- сертификат, выданный властями Молдовы, который подтверждает получение полного курса вакцинации от коронавируса препаратами, которые включены в список ВОЗ.
Гражданам Молдовы, прибывающие из России, Индии, Великобритании, Португалии или которые находились на территории этих стран минимум семь дней, запрещается пересечение украинской границы без отрицательного результата экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2, который проводится прямо на КПП.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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