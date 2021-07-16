21:50 16 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.28
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Грейдер на земляных работах

Видео: оползень "съел" кусок трассы Киев-Одесса

© Sputnik / С. Лидов
Общество
Получить короткую ссылку
1510
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/10/35553717.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210716/35553763/Video-opolzen-sel-kusok-trassy-Kiev-Odessa.html

Сильные ливни привели к "сползанию" грунта на автомобильной трассе М-05 Киев-Одесса в окрестностях села Троицкое.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Оползень привел к серьезной деформации дорожного покрытия на 337-м километре трассы Киев-Одесса у села Троицкое Подольского района, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Ведомство информирует, что правая полоса движения на этом участке перекрыта, ведутся круглосуточные работы по восстановлению дорожного полотна, задействовано 10 единиц спецтехники.

Глава ведомства Александр Кубраков заявил, что трассу восстановят до 3 августа. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Дорожные знаки на трассах Молдовы – кто их ворует и зачем
Автоцистерна с десятками тонн топлива сошла с трассы в Комрате
Стали известны сроки окончания ремонта трассы Хынчешты-Джурджулешты
Серьезное ДТП на трассе вблизи Оргеева - спасатели извлекли водителя из машины
Теги:
Украина, оползень, автотрасса

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Даниш Сиддики - лучшие кадры убитого фотокорреспондента Reuters
Greece: Aircraft help fight wildfires on Samos as smoke billows over island
Видео: авиация борется с пожарами на греческом острове Самос
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться