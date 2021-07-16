Видео: оползень "съел" кусок трассы Киев-Одесса

Сильные ливни привели к "сползанию" грунта на автомобильной трассе М-05 Киев-Одесса в окрестностях села Троицкое.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Оползень привел к серьезной деформации дорожного покрытия на 337-м километре трассы Киев-Одесса у села Троицкое Подольского района, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Ведомство информирует, что правая полоса движения на этом участке перекрыта, ведутся круглосуточные работы по восстановлению дорожного полотна, задействовано 10 единиц спецтехники.

Глава ведомства Александр Кубраков заявил, что трассу восстановят до 3 августа.

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