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Прощание с П. Мамоновым

В Москве прошла церемония прощания с Петром Мамоновым

© Sputnik / Vitaliy Belousov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210717/35558366/moskva-tseremoniya-proschaniya-petr-mamonov.html

Церемония прощания с Мамоновым и отпевание прошли в Донском монастыре в Москве, похоронен артист на кладбище в Подмосковье.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В субботу состоялась церемония прощания с Петром Мамоновым. Музыканта и актера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки его близких, коллег и поклонников творчества, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания прошла в Донском монастыре, где также состоялось и отпевание артиста.

Проститься с Мамоновым пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин. Прощание длилось более 2 часов из-за большого потока людей.

Мамонов будет похоронен на Центральном кладбище подмосковного города Верея. В этом городе актер вместе с супругой Ольгой прожил последние 25 лет жизни.

Мамонов – основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". Он снялся в фильмах "Такси-блюз", "Царь" и "Остров" Павла Лунгина. Главная роль монаха в "Острове" принесла ему множество наград. Артист скончался в четверг от осложнений, вызванных коронавирусом.

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