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Строительство дороги, архивное фото

Новая трасса из Украины пройдет мимо Одесской области и Приднестровья

photo: mtid.gov.md
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/11/35558946.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210717/35559017/novaya-trassa-iz-ukrainy-projdet-mimo-odesskoj-oblasti-i-pridnestrovya.html

Планируется, что добраться из Молдовы на Украину и обратно можно будет не только через территорию Одесского региона.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Строительство новой трассы, соединяющей Украину и Молдову, пройдет через территорию Киевской, Житомирской и Винницкой областей.

Новая автодорога пройдет в обход Одесской области и Приднестровья. Частью проекта станет строительство пограничного мостового перехода через Днестр возле населенных пунктов Ямполь и Косэуць, сообщила Государственная служба автодорог Украины.

Ремонт дороги
© Sputnik / Mihai Caraus
Движение по одной из главных автотрасс Молдовы ограничено на целый год

О создании новой трассы президенты двух стран договорились в январе 2021 года, когда Майя Санду посетила Украину с визитом.

Сообщается также, что одновременно со строительством моста будут реабилитированы уже существующие автодороги. Минимальная общая продолжительность нового пути из Киева в Кишинев составит около 570 километров. Доехать из одной столицы в другую можно будет за пять часов, считают авторы проекта.

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Теги:
Украина, Молдова, мост

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