Новая трасса из Украины пройдет мимо Одесской области и Приднестровья

Планируется, что добраться из Молдовы на Украину и обратно можно будет не только через территорию Одесского региона.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Строительство новой трассы, соединяющей Украину и Молдову, пройдет через территорию Киевской, Житомирской и Винницкой областей.

Новая автодорога пройдет в обход Одесской области и Приднестровья. Частью проекта станет строительство пограничного мостового перехода через Днестр возле населенных пунктов Ямполь и Косэуць, сообщила Государственная служба автодорог Украины.

О создании новой трассы президенты двух стран договорились в январе 2021 года, когда Майя Санду посетила Украину с визитом.

Сообщается также, что одновременно со строительством моста будут реабилитированы уже существующие автодороги. Минимальная общая продолжительность нового пути из Киева в Кишинев составит около 570 километров. Доехать из одной столицы в другую можно будет за пять часов, считают авторы проекта.

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