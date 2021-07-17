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Количество жертв растет: в Европе ликвидируют последствия сильных ливней

© AFP 2021 / Christof Stache
Общество
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В Германии более 700 человек будут эвакуированы из-за прорыва дамбы, произошедшего после разрушительных дождей.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Около 700 человек эвакуируют в результате прорыва дамбы на реке Рур в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Об этом сообщают местные власти.

По информации администрации округа Кельна, в который входит пострадавший район, службы спасения уже начали операцию, пишет РИА Новости.

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© Ruptly
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Тем временем число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 133 человек, пишет газета Bild со ссылкой на полицию.
Так, в земле Рейнланд-Пфальц из-за разгула стихии скончались уже 90 жителей, а в Северной Рейн-Вестфалии — 43.

В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд", пришедший на запад Европы. Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за размытых дорог и разрушенных мостов. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации. В большинстве районов округа Арвайлер нет электричества и телефонной связи. Местные власти сообщили, что в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек.

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© Ruptly
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Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя случившееся, заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии будет ясен только в следующие дни. Она выразила соболезнования родным и близким погибших. Немецкая Bild также сообщает, что Меркель в воскресенье посетит пострадавшую от наводнения землю Рейнланд-Пфальц.

Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах. В минувшую пятницу МВД Бельгии подтвердило гибель 20 человек, тела девяти были опознаны. Также, по данным МВД, порядка 20 человек числятся пропавшими без вести.

Бельгийский премьер Александр де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв. В субботу де Кроо посещает наиболее пострадавшие районы в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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