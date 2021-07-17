Количество жертв растет: в Европе ликвидируют последствия сильных ливней

В Германии более 700 человек будут эвакуированы из-за прорыва дамбы, произошедшего после разрушительных дождей.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Около 700 человек эвакуируют в результате прорыва дамбы на реке Рур в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Об этом сообщают местные власти.

По информации администрации округа Кельна, в который входит пострадавший район, службы спасения уже начали операцию, пишет РИА Новости.

Тем временем число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 133 человек, пишет газета Bild со ссылкой на полицию.

Так, в земле Рейнланд-Пфальц из-за разгула стихии скончались уже 90 жителей, а в Северной Рейн-Вестфалии — 43.

В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд", пришедший на запад Европы. Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за размытых дорог и разрушенных мостов. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации. В большинстве районов округа Арвайлер нет электричества и телефонной связи. Местные власти сообщили, что в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя случившееся, заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии будет ясен только в следующие дни. Она выразила соболезнования родным и близким погибших. Немецкая Bild также сообщает, что Меркель в воскресенье посетит пострадавшую от наводнения землю Рейнланд-Пфальц.

Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах. В минувшую пятницу МВД Бельгии подтвердило гибель 20 человек, тела девяти были опознаны. Также, по данным МВД, порядка 20 человек числятся пропавшими без вести.

Бельгийский премьер Александр де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв. В субботу де Кроо посещает наиболее пострадавшие районы в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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