COVID-19: нужно ли прививаться от него каждые полгода – ответ иммунолога

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Российский иммунолог Николай Крючков заявил, что проходить процесс ревакцинации от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни не понадобится.
"Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет", — цитирует слова специалиста РИА Новости.
Специалист также уточнил, вакцинацию нужно проводить как можно быстрее, чтобы вирус не адаптировался к препаратам.
"Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли вспышки", — подытожил иммунолог.
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