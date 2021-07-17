COVID-19: нужно ли прививаться от него каждые полгода – ответ иммунолога

Иммунолог рассказал, действительно ли нужно будет проходить вакцинацию против коронавируса каждые полгода в течение всей жизни.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Российский иммунолог Николай Крючков заявил, что проходить процесс ревакцинации от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни не понадобится.

"Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет", — цитирует слова специалиста РИА Новости.

По словам Крючкова, если сделать все правильно, то в России эпидемия закончится уже к лету следующего года. После этого нужно будет только контролировать внешние границы, чтобы в страну не завезли вирус из государств, где нет вакцинации от COVID-19 и где продолжает распространяться инфекция.

Специалист также уточнил, вакцинацию нужно проводить как можно быстрее, чтобы вирус не адаптировался к препаратам.

"Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли вспышки", — подытожил иммунолог.

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