19:13 17 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.28
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Вакцинация. Архивное фото

COVID-19: нужно ли прививаться от него каждые полгода – ответ иммунолога

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июле 2021 (132)
267 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/11/35559200.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210717/35562139/covid-19-nuzhno-li-privivatsya-ot-nego-kazhdye-polgoda-otvet-immunologa.html

Иммунолог рассказал, действительно ли нужно будет проходить вакцинацию против коронавируса каждые полгода в течение всей жизни.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Российский иммунолог Николай Крючков заявил, что проходить процесс ревакцинации от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни не понадобится.

"Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет", — цитирует слова специалиста РИА Новости.

Президент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече форума АТЭС
© Sputnik / Алексей Никольский
РФ готова к сотрудничеству с АТЭС по вакцинации, в том числе мигрантов - Путин
По словам Крючкова, если сделать все правильно, то в России эпидемия закончится уже к лету следующего года. После этого нужно будет только контролировать внешние границы, чтобы в страну не завезли вирус из государств, где нет вакцинации от COVID-19 и где продолжает распространяться инфекция.

Специалист также уточнил, вакцинацию нужно проводить как можно быстрее, чтобы вирус не адаптировался к препаратам.

"Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли вспышки", — подытожил иммунолог.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июле 2021 (132)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Даниш Сиддики - лучшие кадры убитого фотокорреспондента Reuters
В Кишиневе проходит второй этап марафона вакцинации Спутником V
Видео: в Кишиневе прошел второй этап марафона вакцинации "Спутником V"
Олимпиада заглушка
Олимпийская сборная Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться