Байден назвал соцсети ответственными за гибель людей от COVID-19

Президент США высказал мнение о том, что социальные сети "убивают людей", размещая дезинформацию о пандемии коронавируса.

По мнению президента США Джо Байдена социальные сети, допуская дезинформацию о пандемии коронавируса, убивают людей. Заявление прозвучало в ответ на просьбу высказаться о том, какое имеет послание для соцсетей относительно дезинформации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.

"Они убивают людей. Единственная пандемия, которая есть – среди невакцинированных. И они убивают людей", – заявил Байден, которого процитировал журналистский пул Белого дома.

В свою очередь компания Facebook выразила свое несогласие с утверждением президента США, отметив, что оно не основывается на фактах.

"Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook, что больше чем где-либо еще в интернете", – заявила пресс-секретарь компании Дэни Левер телеканалу ABC News.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova