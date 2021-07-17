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Байден назвал соцсети ответственными за гибель людей от COVID-19

© Sputnik / POOL
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (132)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210717/35562468/biden-nazval-sotsseti-otvetstvennymi-za-gibel-lyudey-ot-covid-19.html

Президент США высказал мнение о том, что социальные сети "убивают людей", размещая дезинформацию о пандемии коронавируса.

По мнению президента США  Джо Байдена социальные сети, допуская дезинформацию о пандемии коронавируса, убивают людей. Заявление прозвучало в ответ на просьбу высказаться о том, какое имеет послание для соцсетей относительно дезинформации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.

"Они убивают людей. Единственная пандемия, которая есть – среди невакцинированных. И они убивают людей", – заявил Байден, которого процитировал журналистский пул Белого дома.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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В свою очередь компания Facebook выразила свое несогласие с утверждением президента США, отметив, что оно не основывается на фактах.

"Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook, что больше чем где-либо еще в интернете", – заявила пресс-секретарь компании Дэни Левер телеканалу ABC News.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (132)
Теги:
коронавирус, Facebook, Джо Байден

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