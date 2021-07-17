Аргентинские ученые рассказали о длительности иммунитета после "Спутника V"

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Исследования, проведенные в Аргентине, показывают, что более 90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет. Об этом сообщается в официальных соцсетях вакцины.

"Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций продолжает взаимодействовать с научными институтами разных стран для глобального продвижения российской вакцины. Кроме того, эффективность и безопасность "Спутника V" доказаны с помощью массовой вакцинации, во время которой были привиты десятки миллионов человек по всему миру.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

"Спутник V" зарегистрирован более чем в 60 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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