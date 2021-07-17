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Вакцина Спутник V. Архивное фото

Аргентинские ученые рассказали о длительности иммунитета после "Спутника V"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (133)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210717/35562772/argentinskie-uchenye-rasskazali-o-dlitelnosti-immuniteta-posle-sputnika-v.html

Аргентинские врачи оценили уровень так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета у людей, привитых российским препаратом "Спутник V".

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Исследования, проведенные в Аргентине, показывают, что более 90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет. Об этом сообщается в официальных соцсетях вакцины.

"Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций продолжает взаимодействовать с научными институтами разных стран для глобального продвижения российской вакцины. Кроме того, эффективность и безопасность "Спутника V" доказаны с помощью массовой вакцинации, во время которой были привиты десятки миллионов человек по всему миру.

В Кишиневе проходит второй этап марафона вакцинации Спутником V
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео: в Кишиневе прошел второй этап марафона вакцинации "Спутником V"

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

"Спутник V" зарегистрирован более чем в 60 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (133)

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