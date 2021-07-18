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Фото: в Подмосковье открыли памятник космонавту Алексею Леонову

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/12/35566144.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210718/35566151/foto-podmoskove-pamyatnik-kosmonavtu-aleksey-leonov.html

Памятник первому космонавту, вышедшему в открытый космос, открыли на Федеральном военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В подмосковном городе Мытищи на Федеральном военно-мемориальном кладбище был открыт памятник Алексею Леонову – первому космонавту, вышедшему в открытый космос. Об этом сообщил российский космонавт Иван Вагнер в своем  Twitter.

​"Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялось открытие мемориала Алексею Архиповичу Леонову (скульптор — Ярослав Бородин). Примечательно, что это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон", – написал он.

Алексей Леонов (1934-2019 год) - советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды герой Советского Союза и генерал-майор авиации запаса.

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