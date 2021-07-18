Фото: в Подмосковье открыли памятник космонавту Алексею Леонову

Памятник первому космонавту, вышедшему в открытый космос, открыли на Федеральном военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В подмосковном городе Мытищи на Федеральном военно-мемориальном кладбище был открыт памятник Алексею Леонову – первому космонавту, вышедшему в открытый космос. Об этом сообщил российский космонавт Иван Вагнер в своем Twitter.

Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялось открытие мемориала Алексею Архиповичу Леонову (скульптор — Ярослав Бородин).



Примечательно, что это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлон». pic.twitter.com/3WnnY5CcDZ — Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 17, 2021

​"Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялось открытие мемориала Алексею Архиповичу Леонову (скульптор — Ярослав Бородин). Примечательно, что это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон", – написал он.

Алексей Леонов (1934-2019 год) - советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды герой Советского Союза и генерал-майор авиации запаса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova