Бритни Спирс отказалась от выступлений из-за опекунства отца

Американская певица заявила, что не станет давать концерты, пока ее отец будет продолжать полностью контролировать ее карьеру.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Певица Бритни Спирс заявила, что не собирается выступать на сцене, пока ее отец Джеймс, являющийся ее опекуном, контролирует ее карьеру.

"Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время в ситуации, когда мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это на протяжении последних 13 лет ... Опекунство убило мои мечты", - написала певица на своей странице в Instagram.

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На прошедшей неделе суд Лос-Анджелеса разрешил Спирс самостоятельно нанять адвоката для представления ее интересов в деле об опекунстве над ней, сообщает РИА Новости. Новый адвокат певицы Мэтью Розенгарт заявил, что будет требовать полного прекращения опекунства отца над певицей.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений за ее душевное здоровье, которое пошатнулось после развода с Кевином Федерлайном в 2007 году.

Отец певицы Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Уоллет в 2008 году получили временное опекунство над ней, которое впоследствии было продлено на неопределенный срок. В 2019 году отец Бритни остался ее единственным опекуном.

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