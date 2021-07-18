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Папа Римский Франциск

Папа римский обратился к верующим впервые после перенесенной операции

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210718/35569266/papa-rimskiy-obratilsya-k-veruyuschim-vpervye-posle-perenesennoy-operatsii.html

Папа римский в воскресенье впервые обратился к верующим в Ватикане после перенесенной две недели назад операции.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В воскресенье папа римский Франциск впервые после госпитализации и проведенной ему операции на кишечнике обратился к верующим с традиционной полуденной молитвой "Ангел Господень" и проповедью из окна Апостольского дворца Ватикана, сообщает РИА Новости.

Папа римский Франциск
© Sputnik / Алекс Панциков
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Напомним, операция папе Франциску была сделана 4 июля в римской больнице "Агостино Джемелли". По информации официального представителя Ватикана, она продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Папа римский провел в больнице 10 суток и уже в прошедшую среду вернулся в Ватикан.

В прошлое воскресенье папа Франциск также появился перед верующими, но вознести традиционную молитву ему пришлось на балконе 11-го этажа больницы, где находилась его палата. Множество верующих тогда пришло к зданию клиники. Потнифик поблагодарил их за поддержку.

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Теги:
Папа Римский Франциск

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