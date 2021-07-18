Двое российских гребцов не поедут на Олимпиаду в Токио

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Допинг-пробы "Б" российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина оказались положительными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина.

"У нас позавчера пришли результаты пробы "Б" спортсменов. Понимаем, что два спортсмена, которые отобрались на Игры, выступить уже не смогут. Пробы "Б" положительные — это никакая не ошибка", — сказал он.

Моргачев и Сорин должны были выступать на Олимпиаде в Токио в составе сборной России по академической гребле, но допинг-тест, взятый у них на тренировке 17 июня, показал наличие мельдония. Международная федерация гребного спорта разрешила России заменить гребцов, вместо Моргачева и Сорина в составе сборной заявили Александра Матвеева и Никиту Еськина.

Однако позже Федерация окончательно отозвала мужскую парную четверку с Олимпийских игр, так как пришла к выводу, что уровень мастерства запасных не соответствует олимпийским стандартам.

"Мы понимаем, что конкурентоспособной команды на Играх не будет. А ехать статистами и замыкать, занимать последнее место, притом что мы рассчитывали на хорошее место, федерация посчитала, что это неправильно", — сказал Свирин.

По его словам, запрещенный препарат гребцы не употребляли, скорее всего, он попал к ним ненамеренно, "по действию третьих лиц".

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