Меркель посетила затопленные районы: "В немецком нет слов, чтобы описать это"

Канцлер ФРГ на фоне масштабных наводнений в Европе призвала активнее реализовывать политику по борьбе с изменением климата.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье посетила один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии.

"Я прибыла сегодня сюда, в Шульд, вместе с премьер-министром (Ману Драйер), чтобы мы со стороны федерального правительства имели реальную картину того, что я считаю сюрреалистической и пугающей ситуации. В немецком языке нет слов, чтобы описать это опустошение, которое было нанесено", – заявила Меркель во время визита в город Аденау в Рейнланд-Пфальце, пострадавшем от наводнений.

Она заверила, что федеральные власти окажут всестороннюю поддержку региональным, сообщает РИА Новости.

Федеральное правительство Германии намерено на следующей неделе разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, власти собираются впредь уделять большее внимание вопросам климата в своей политике, заявила Меркель.

"К счастью, Германия в состоянии в финансовом плане сделать это (восстановить пострадавшие регионы) в краткосрочной перспективе, но в средне- и долгосрочной перспективе нужно делать это политикой, которая уделяет большее внимание климату, чем это было ранее", - заявила Меркель, добавив, что в августе вновь посетит пострадавший регион.

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