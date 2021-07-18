Эксперт предупредил об опасности трудноизлечимого "длинного" COVID-19

Профессор-биотехнолог рассказал о том, что существует так называемый "длинный ковид", при развитии которого у пациента наблюдается рост уровня одного типа антител.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш предупредил о существовании так называемого "длинного COVID", свидетельством развития которого может служить рост антител IgM после болезни, сообщает РИА Новости.

Кулиш рассказал о существовании двух типов антител. Так, IgM растет уже после того, как пациент заболел, а после выздоровления их показатели уменьшаются. Эти антитела помогают бороться с инфекций в острой фазе.

Что касается IgG, то они обеспечивают длительную защиту организма и формируются после перенесенной инфекции или вакцинации.

Специалист подчеркнул, что рост уровня антител IgM после COVID-19 является поводом срочно обратиться к медикам.

"Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, <…> вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать", – сказал Кулиш.

Биотехнолог отметил, что в его практике были случаи, когда антитела IgM повышались спустя 8-9 месяцев после болезни.

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