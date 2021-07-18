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Вакцинация

СМИ сообщили об отказе Британии от массовой вакцинации детей от COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (141)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210718/35571257/smi-soobschili-ob-otkaze-Britanii-ot-massovoy-vaktsinatsii-detey-ot-covid-19.html

Власти Великобритании не будут проводить массовую вакцинацию детей и подростков от коронавируса, не пока не появится достаточной информации о возможных рисках.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Британская газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила о том, что власти Соединенного королевства приняли решение не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях, пишет РИА Новости.

Вакцинация
© Sputnik / Maxim Topal
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По информации британского издания, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британским министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей, пока не появится достаточной информации о возможных рисках. Предполагается, что делать прививку смогут дети в возрасте 12-15 лет в случае, если они особенно подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом. Также вакцинация будет доступна тем, кто через три месяца достигнет совершеннолетия.

Отмечается, что подростки в возрасте 16 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19, уже имеют право вакцинироваться в рамках шестой группы развертывания вакцины, которая охватывает людей в возрасте 16-65 лет в "группе риска".

Ранее вакцинация детей старше 12 лет была одобрена в США, Израиле и Франции, пишет газета.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (141)

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Теги:
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