СМИ сообщили об отказе Британии от массовой вакцинации детей от COVID-19

Власти Великобритании не будут проводить массовую вакцинацию детей и подростков от коронавируса, не пока не появится достаточной информации о возможных рисках.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Британская газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила о том, что власти Соединенного королевства приняли решение не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях, пишет РИА Новости.

По информации британского издания, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британским министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей, пока не появится достаточной информации о возможных рисках. Предполагается, что делать прививку смогут дети в возрасте 12-15 лет в случае, если они особенно подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом. Также вакцинация будет доступна тем, кто через три месяца достигнет совершеннолетия.

Отмечается, что подростки в возрасте 16 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19, уже имеют право вакцинироваться в рамках шестой группы развертывания вакцины, которая охватывает людей в возрасте 16-65 лет в "группе риска".

Ранее вакцинация детей старше 12 лет была одобрена в США, Израиле и Франции, пишет газета.

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