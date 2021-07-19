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Наводнение

Пока все спали: тотальная слежка, ураган в Клуже и бактерии против COVID

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210719/35571572/Poka-vse-spali-totalnaya-slezhka-uragan-v-Kluzhe-i-bakterii-protiv-COVID.html

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Шпионское программное обеспечение Pegasus, которое применяет израильская фирма NSO Group для слежки за террористами и преступниками, было использовано для взлома телефонов политиков, журналистов, правозащитников и бизнесменов по всему миру, передают "Известия"

Бинокль
© Pixabay / Pat_Scrap
За организацию слежки за судьей арестованы пятеро подозреваемых

Базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных стран провели расследование, результаты которого появились на сайте французской газеты Les Echos, а на сайте Forbidden Stories было размещено видео с результатами расследования.

Несмотря на то что, согласно заявлению компании NSO Group, право пользования Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства, выдаваемому в каждом отдельном случае, слежка носила "массированный характер".

В одном из списков телефонов, полученных участниками расследования, содержится 50 тысяч номеров, введенных клиентами израильской компании в систему Pegasus. Действия по прослушиванию велись с 2016 года.

Наручники на клавиатуре
© Sputnik / Mihai Caraus
В РФ могут создать систему для слежки за нарушителями по данным из соцсетей

Газета The Washington Post сообщает, что из общего перечня удалось идентифицировать свыше тысячи человек из более чем 50 стран, в том числе 65 руководителей предприятий, более 600 политиков и правительственных чиновников, журналистов из CNN, Associated Press, Voice of America, New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde, Financial Times и Al Jazeera.

В списке фигурируют и несколько глав государств и премьер-министров.

Полученные сведения ставят под сомнение заявления компании, которая обещала преследовать клиентов за нарушение прав.

Так, например, Франция не является клиентом израильской фирмы, однако в списке были найдены номера более тысячи граждан этой страны. Прослушивание французов осуществляли из Мексики, Индии, Марокко и Венгрии.

NSO Group заявляет, что обслуживает интересы 60 разведывательных, военных и правоохранительных ведомств в 40 странах, хотя не раскрывает конкретной информации.

Клуж оказался под властью стихии

Ураганный ветер с ливнем и градом обрушился минувшей ночью на румынский город Клуж-Напока, а также его окрестности, передает Sputnik Румыния.

Стихия бушевала около получаса, но этого хватило, чтобы ливень затопил улицы и город "поплыл".

Местным спасателям пришлось срочно устранять последствия повреждения сетей электроснабжения, убирать поваленные деревья и слетевшую со зданий кровлю.

В работах задействовали 11 бригад спасателей, спецсредства и технику.

 

Синоптики предупреждают, что плохая погода продлится еще 2-3 дня и охватит значительную часть территории Румынии. В частности, ожидается усиление ветра, грозы и град. 

Лактобактерии помогут против COVID-19

Специалисты Государственного научного центра "Вектор" и Нижегородского института имени Блохиной выявили штамм лактобацилл, активных против коронавирусной инфекции, передает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Сообщается, что нижегородские специалисты совместно с сотрудниками ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" изучили противовирусную активность шести штаммов лакто- и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков, против свиного гриппа, штамма вируса гриппа птиц H5N6 и коронавируса.

"Установлено, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Добавляется, что результаты исследований оформлены в совместную научную статью, которая опубликована в зарубежном научном журнале Biomed Research International.
 

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Теги:
коронавирус, слежка, наводнение

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