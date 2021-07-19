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Города мира. Шанхай

Китайцы требуют от ВОЗ проверить биолабораторию США

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (143)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210719/35572330/Kitaytsy-trebuyut-ot-VOZ-proverit-biolaboratoriyu-SShA.html

Такое требование в адресованнном Всемирной организации здравоохранения письме выразили более полумиллиона жителей КНР.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы "предотвратить будущие эпидемии", потребовали в открытом письме в ВОЗ более полумиллиона пользователей интернета в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.

Лаборатория
© Sputnik / Илья Питалев
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Ранее агентство "Ассошиэйтед Пресс" информировало, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятности искусственного происхождения коронавируса. Впоследствии он заявил, что организация намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года.

В открытом письме жителей КНР говорится, что для предотвращения следующей эпидемии ВОЗ необходимо обратить внимание на лаборатории, которые исследуют опасные вирусы или биохимическое оружие. Особым образом в письме выделен Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID) на базе Форт-Детрик в Мэриленде, где, как утверждается, содержатся опасные и заразные вирусы – Эбола, SARS, MERS и оспа. Утечка любого из них может привести к тяжелым последствиям.

"Осенью 2019 года в лаборатории произошла утечка до вспышки эпидемии COVID-19, однако подробную информацию США не разглашают под предлогом национальной безопасности", - говорится в письме.

Отмечается, что Китай разрешил вирусологам из западных стран и представителям СМИ США посетить Уханьский институт вирусологии, а США не открыли лабораторию на базе Форт-Детрик и не "поделились исходными данными со странами, включая Китай, которые независимы от геополитического влияния США".

Вирус. Иллюстративное фото
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
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Американская лаборатория, как пишет газета, была временно закрыта в 2019 году после проверки Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Причиной закрытия назывались "проблемы инфраструктуры с обеззараживанием сточных вод", но объяснение было, по мнению издания, недостаточно убедительно. Только выяснив происхождение вируса, мир может устранить потенциальные опасности и избежать следующих вспышек эпидемии, пишет газета.

Группа китайских пользователей подготовила письмо и попросила газету опубликовать его в соцсетях, что и было сделано в субботу, 17 июля. За сутки письмо набрало более 500 тысяч подписей, отмечает издание.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (143)

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Теги:
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