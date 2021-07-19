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Сотрудник тюрьмы.

Уголовную ответственность для нарушителей самоизоляции применят в Израиле

© AP Photo / Julie Jacobson
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (146)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210719/35574491/Ugolovnuyu-otvetstvennost-dlya-narushiteley-samoizolyatsii-primenyat-v-Izraile.html

Постановление о том, чтобы нарушающих режим самоизоляции привлекать к уголовной ответственности, вынес премьер Израиля.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы правительства.

"Премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил во время борьбы с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции, юридического советника правительства и других специалистов", - говорится в сообщении.

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© Sputnik / Джорди Бойшареу
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Привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию планируется "лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье".

"Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля наряду с решительным и действенным пресечением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля. Мы не допустим этого", - сказал премьер-министр.

Кроме того, решено оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (146)

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