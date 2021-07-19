COVID-19 стал распространяться быстрее - глава Минздрава России

Михаил Мурашко заявил, что поражение легких в настоящее время у инфицированных коронавирусом пациентов развивается вдвое быстрее.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. О скором течении коронавируса у пациентов и более быстром распространении инфекции в эфире канала "Россия 24" рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

"Если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня выраженное пораженное легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам. Это та сегодняшняя особенность — более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов", — сказал министр.

Мурашко отметил, что эту особенность нужно учитывать, так как раннее начало лечения может помочь сохранить здоровье.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным.

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