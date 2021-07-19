От чего зависит уровень антител после COVID-19

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие все жители небольшого итальянского города. Наблюдались люди, перенесшие коронавирус как в тяжелой форме, так и бессимптомно.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Группа итальянских и британских ученых протестировала на антитела к COVID-19 все население небольшого города в Италии. Оказалось, что в течение девяти месяцев антитела сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех, кто перенес COVID-19 бесcимптомно, но абсолютные значения очень сильно зависели от типа теста, передает РИА Новости.

Исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона трижды в течение 2020 года — в феврале-марте, мае и ноябре — проверили на заражение вирусом SARS-CoV-2 и антитела к нему 86 процентов жителей итальянского городка Во с населением около трех тысяч человек.

Авторы исследования обнаружили, что у 98,8 процентов людей, инфицированных в феврале-марте, до ноября сохранялся высокий уровень антител, независимо от того, перенесли они болезнь в тяжелой, легкой или бессимптомной форме.

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"Мы не нашли доказательств того, что уровни антител при симптоматических и бессимптомных инфекциях различаются значительно, поэтому мы предполагаем, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции, — приводятся в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона слова ведущего автора статьи доктора Иларии Доригатти (Ilaria Dorigatti) Центра глобального анализа инфекционных заболеваний и Института болезней и экстренной аналитики имени Абдулы Латифа Джамиля. — Однако наше исследование показывает, что уровни антител различаются, иногда заметно, в зависимости от используемого теста. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность при сравнении оценок уровней инфекции в популяции, полученных в разных частях мира с помощью разных тестов и в разное время".

У некоторых людей исследователи обнаружили отдельные случаи повышения со временем уровня антител, что, по мнению авторов, указывает на повторное заражение вирусом, способствующее усилению иммунного ответа.

"Тестирование в мае показало, что 3,5 процента населения Во были подвержены воздействию вируса, хотя не все из этих субъектов знали об этом воздействии, учитывая большую долю бессимптомных инфекции, — объясняет еще один автор исследования профессор Энрико Лавеццо (Enrico Lavezzo) из Университета Падуи. — Но в целом при последующем наблюдении, которое проводилось примерно через девять месяцев после вспышки, мы обнаружили, что антител стало меньше".

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