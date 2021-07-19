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AstraZeneca

Испания больше не будет закупать вакцину AstraZeneca

© REUTERS / YVES HERMAN
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (151)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210719/35583214/Ispaniya-bolshe-ne-budet-zakupat-vaktsinu-AstraZeneca.html

Оставшуюся вакцину AstraZeneca из Испании передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19).

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Испания больше не будет закупать вакцину от коронавируса AstraZeneca. Информацию подтвердили для РИА Новости в министерстве здравоохранения.

Штаб-квартира компании AstraZeneca в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Matt Dunham
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В министерстве отметили, что в настоящее время эта вакцина лишь передается автономным сообществам, чтобы "завершить вакцинацию жителей старше 60 лет". В возрастной группе от 60 до 69 лет 78% уже полностью привиты (одну дозу получили 95,6%), в возрастной группе от 70 до 79 лет – 97,6%, старше 80 лет – 100%.
Изначально предполагалось, что Испания приобретет 31 миллион вакцин AstraZeneca. Но из-за побочных эффектов, связанных с применением AstraZeneca, было принято решение отказаться от вакцины. Таким образом, в страну были поставлены лишь 10,3 миллиона вакцин, по меньшей мере одну дозу получили пять миллионов человек, обе дозы – 3,9 миллиона.

Оставшуюся вакцину AstraZeneca передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19).
Всего в стране полностью привиты 23,4 миллиона человек, хотя бы одна доза вакцины введена 29 миллионам пациентов (население страны 47 миллионов).

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (151)

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Теги:
вакцинация, испания

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