Испания больше не будет закупать вакцину AstraZeneca

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Испания больше не будет закупать вакцину от коронавируса AstraZeneca. Информацию подтвердили для РИА Новости в министерстве здравоохранения.

В министерстве отметили, что в настоящее время эта вакцина лишь передается автономным сообществам, чтобы "завершить вакцинацию жителей старше 60 лет". В возрастной группе от 60 до 69 лет 78% уже полностью привиты (одну дозу получили 95,6%), в возрастной группе от 70 до 79 лет – 97,6%, старше 80 лет – 100%.

Изначально предполагалось, что Испания приобретет 31 миллион вакцин AstraZeneca. Но из-за побочных эффектов, связанных с применением AstraZeneca, было принято решение отказаться от вакцины. Таким образом, в страну были поставлены лишь 10,3 миллиона вакцин, по меньшей мере одну дозу получили пять миллионов человек, обе дозы – 3,9 миллиона.

Оставшуюся вакцину AstraZeneca передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19).

Всего в стране полностью привиты 23,4 миллиона человек, хотя бы одна доза вакцины введена 29 миллионам пациентов (население страны 47 миллионов).

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