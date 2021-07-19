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Лаборатория

В России начали испытания новой вакцины от COVID-19

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (149)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210719/35584204/V-Rossii-nachali-ispytaniya-novoy-vaktsiny-ot-COVID-19.html

В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Федеральное медико-биологическое агентство приступило к клиническим исследованиям профилактического препарата от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Вакцина Спутник V. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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Известно, что речь идет о I и II фазах проверки субъединичной рекомбинантной вакцины.

В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе.

Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Ее разработали на новой технологической платформе. Препарат нацелен прежде всего на развитие клеточного иммунитета и действует против консервативных белков вируса, наименее подверженных мутациям.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" – первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (149)

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Теги:
ученые, Россия

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