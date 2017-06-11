Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Футболист ФК "Реал-Мадрид" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал многодетным отцом. Суррогатная мать родила для звезды футбола двойню, сообщают СМИ.

Как пишет пресса, Роналду стал отцом близнецов 8 июня. Однако сам футболист пока так и не подтвердил прибавление в семействе. Также нет никаких подобных новостей на его официальных страницах в социальных сетях.

СМИ сообщают, что дети были рождены на западном побережье США. Малышам дали имена Ева и Мэтью.

Близнецы стали вторым и третьим ребенком Роналду, у которого есть шестилетний сын Криштиану-младший. Первенец футболиста также был рожден суррогатной матерью.