Роналду "светит" пять лет тюрьмы за налоговые махинации

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Сумма невыплаченных налогов, по оценке правоохранительных органов, составляет более 14,5 миллионов евро за период с 2011 по 2014 годы. Причем аппетиты футболиста с каждым годом росли — если в 2011 году Роналду не заплатил "лишь" 1,4 миллиона евро, то в 2014-м сумма невыплаченных налогов возросла до 8,5 миллионов евро.

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Как считает испанская прокуратура, Роналду уклонялся от уплаты налогов, используя созданную им "бизнес-структуру", позволяющую скрыть доходы от права публикации собственного изображения в рекламе, пишет Sputnik Эстония.

Если вина футболиста в неуплате налогов будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Футбольный клуб "Реал Мадрид", в котором сейчас состоит Роналду, отказался комментировать выдвинутые его подопечному обвинения.

Португалец Криштиану Роналду является налоговым резидентом Испании с января 2010 года. По версии журнала Forbes, он занимает первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Его суммарный заработок за прошлый год составил 93 миллиона долларов.

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