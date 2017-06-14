18:35 14 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Криштиану Роналду

Роналду "светит" пять лет тюрьмы за налоговые махинации

© REUTERS/ John Sibley
Спорт
Получить короткую ссылку
66 0 0

Прокуратура Испании обвинила самого высокооплачиваемого спортсмена планеты, известного футболиста Криштиану Роналду в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Сумма невыплаченных налогов, по оценке правоохранительных органов, составляет более 14,5 миллионов евро за период с 2011 по 2014 годы. Причем аппетиты футболиста с каждым годом росли — если в 2011 году Роналду не заплатил "лишь" 1,4 миллиона евро, то в 2014-м сумма невыплаченных налогов возросла до 8,5 миллионов евро. 

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду с кубком чемпионата Европы по футболу - 2016.
© Sputnik/ Григорий Сысоев
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов

Как считает испанская прокуратура, Роналду уклонялся от уплаты налогов, используя созданную им "бизнес-структуру", позволяющую скрыть доходы от права публикации собственного изображения в рекламе, пишет Sputnik Эстония.

Если вина футболиста в неуплате налогов будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Футбольный клуб "Реал Мадрид", в котором сейчас состоит Роналду, отказался комментировать выдвинутые его подопечному обвинения.

Португалец Криштиану Роналду является налоговым резидентом Испании с января 2010 года. По версии журнала Forbes, он занимает первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Его суммарный заработок за прошлый год составил 93 миллиона долларов.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в FacebookВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Заслуженный успех: Роналду получил "Золотой мяч" 2016 года
Шокирующее признание от Роналду: да, я - гей, но у меня полно денег
Роналду не хочет быть тренером, но через пять лет может передумать
Роналду по своим доходам перегнал Месси и массу прочих знаменитостей
Теги:
налоги, суд, футбол, Криштиану Роналду
Правила пользованияКомментарии






Главные темы

Орбита Sputnik

  • БелАЭС
    Seed-миссия МАГАТЭ

    Беларусь передала в Еврокомиссию и в органы Конвенции Эспо отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года seed-миссии МАГАТЭ.

  • Заза Пачулия во втором тайме четвертой игры финала NBA в 2017 году
    Дорога в НБА

    Капитан сборной Грузии по баскетболу и центровой "Голден Стэйт Уорриорз" Заза Пачулия стал чемпионом НБА в составе своего клуба.

  • Ахра Абухба
    Каратэ "под свои флагом"

    Зачем понадобилось в Абхазии создавать Федерацию всестилевого каратэ, рассказал президент недавно созданной организации, депутат Парламента Ахра Абухба.

  • Вырубка деревьев на автотрассе Бишкек — Кара-Балта
    Рубим дальше!

    Вдоль автотрассы Бишкек — Кара-Балта планируется снести более 200 объектов и спилить 3 тысячи деревьев в рамках проекта расширения дороги.

  • Рабочие на строительной площадке, архивное фото
    Понять и простить

    Российские власти сняли запрет на въезд в страну для более 100 тысяч граждан Таджикистана.

  • Портфель с документами
    Дальше - больше!

    Правительства Узбекистана и Афганистана готовят соглашение о торговле и сотрудничестве в области транзита, это позволит увеличить взаимный товарооборот между странами.

  • Вольная борьба
    Маленькая сенсация

    На чемпионате России по вольной борьбе Давид Баев сотворил маленькую сенсацию, одолев действующего чемпиона мира Магомеда Курбаналиева

  • Академик Арнольд Смеянович готовится к операции
    Здоровье не ждет

    Правительство Латвии собирается принять окончательное решение по финансированию здравоохранения, семейные врачи собираются бастовать.

  • Даля Грибаускайте сдает кровь, фото с места событий
    Donor Sapiens

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала жителей страны стать донорами крови.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Певица Бейонсе во время выступления в Хьюстоне, США
Самые высокооплачиваемые знаменитости по версии Forbes
Sputnik Молдова – 2 года: новый рубеж и его итоги
Sputnik Молдова – два года: новый рубеж и его итоги
Спутник Молдова 2 года
Sputnik Молдова - два года: редакция глазами художника

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться