Мексика вырвала ничью на последних минутах игры с Португалией

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Сборные Португалии и Мексики сыграли вничью в рамках первого тура розыгрыша Кубка конфедераций 2017, который проходит в России.

В первом тайме в Казани сначала сработала связка Криштиану Роналду-Рикардо Куарежма. Последний отправил мяч в сетку Гильермо Очоа на 34-й минуте. Но уже спустя несколько минут соперники отыгрались. На 42-й минуте Карлос Вела сделал передачу на Хавьера Эрнандеза Чичарито, который головой отправил мяч в левый от вратаря угол.

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Однако под занавес встречи на 86-й минуте защитник португальцев Седрик нанес удар из штрафной, в итоге мяч рикошетом от футболиста мексиканцев влетел в сетку ворот Очоа. Но на 91-й минуте после подачи углового Эктор Морено восстановил равновесие, забив второй гол своей команды — 2:2.

Стоит сказать, что в этой игре впервые в истории гол был отменен после просмотра видеоповтора. В первом тайме таким образом из-за оффсайда не засчитали мяч португальцев.

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Португалия – Мексика © Sputnik/ Антон Денисов

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Португалия – Мексика © Sputnik/ Антон Денисов

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Португалия – Мексика © Sputnik/ Антон Денисов

Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Португалия – Мексика © Sputnik/ Антон Денисов 1 / 4 © Sputnik/ Антон Денисов Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Португалия – Мексика

Накануне в матче-открытии турнира сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. Первый мяч соревнований оказался автоголом, а второй гол на счету Федора Смолова.

© Sputnik/ Владимир Песня Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Россия – Новая Зеландия

Таким образом, после первого тура в группе лидирует российская команда, набравшая 3 очка. Следом идут мексиканцы и португальцы — по 1 баллу, а замыкает промежуточную турнирную таблицу Новая Зеландия — 0 очков.

Следующие матчи в группе "А" пройдут 21 июня. Сначала в 18.00 сборная России примет португальцев, а затем в 21.00 прозвучит стартовый свисток в игре Мексика-Новая Зеландия.

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