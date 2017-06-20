Роналду покинет "Реал", если за него заплатят миллиард евро

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Президент испанского футбольного клуба Флорентино Перес заявил, что нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду покинет мадридский "Реал", если за него заплатят сумму отступных в размере одного миллиарда евро, отмечает Р-Спорт.
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Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть "Реал", так как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов.
"Сумма отступных в его контракте один миллиард евро. Так что, если другие клубы не готовы заплатить такую сумму, он не уйдет", — сказал Перес.
Ранее в числе претендентов на Роналду назывались "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Челси".
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