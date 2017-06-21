Португальцы вырвались в лидеры: героем дня стал Роналду

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Cборная России по футболу проиграла команде Португалии со счётом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, передают в среду российские СМИ.

Единственный и решающий гол забил Криштиану Роналду. Он отличился на восьмой минуте игры.

Ранее португальский форвард признавался лучшим по итогам встречи первого тура с командой Мексики, а сейчас, как передает Р-Спорт, Роналду признан лучшим игроком матча группового этапа Кубка конфедераций c командой России. Игра позволила португальским футболистам набрать четыре очка и возглавить турнирную таблицу группы А. Сборная России с тремя баллами в активе идёт второй.

В первом матче россияне победили команду Новой Зеландии со счетом 2:0, а португальцы сыграли вничью с командой Мексики (2:2).

Согласно регламенту, в полуфинал выходят команды, занявшие в своих группах первые и вторые места.

Заключительный матч на групповом этапе россияне проведут 24 июня на "Казань Арене" со сборной Мексики. Португальцы в этот же день на стадионе "Санкт-Петербург" встретятся с командой Новой Зеландии.

Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.