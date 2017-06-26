Кубок конфедераций: аншлаг Роналду, фанатские мили, Катюша и сомбреро

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Корреспондент Sputnik Узбекистан посетила два матча Кубка конфедераций и на себе проверила работу разных сервисов для болельщиков: от прохода на стадионы до бесплатного поезда между городами.

Билеты придется подождать

Купить билеты на турнир граждане России и иностранцы могли даже до официальной жеребьевки, начиная с 8 ноября 2016 года. Для тех, кто не хотел приобретать кота в мешке, было еще несколько этапов продаж. Их условия во многом различались: если при покупке на ранних стадиях билет должен был привезти по указанному адресу курьер, то на поздних нужно было забрать его в билетном центре.

Курьерскую доставку организаторы обещали до 31 мая, однако назначенная дата приближалась, а вестей от них не было. В билетном центре вежливо сообщили, что крайний срок доставки сдвинулся на 10 июня. В итоге кто-то получил долгожданные билеты ровно 31 мая, а кто-то в первых числах июня. Пожалуй, это осталось единственной заметной проволочкой в организации турнира.

Болельщик без паспорта не болельщик

Чтобы попасть на матчи Кубка конфедераций, нужен был не только билет, но еще и паспорт болельщика, который можно оформить онлайн, а затем забрать в специально организованном центре выдачи.

Конечно, лучше делать это заранее: если в середине мая процедура занимала всего пять-десять минут, то в день матча выстраивалась длинная очередь.

Паспорт болельщика или Fan-ID и билет на матч открывали перед любителями футбола широкие возможности: бесплатно воспользоваться общественным транспортом в день матча или оформить проезд до другого города в специальном поезде. А еще организовать культурную программу: например, Государственный исторический музей в Москве подготовил для обладателей Fan-ID специальные экскурсии. Тоже, кстати, бесплатные.

Селфи-палки под запретом

Главное, что должны были сделать болельщики перед походом на матчи Кубка конфедераций — ознакомиться со списком вещей, которые запрещено проносить на стадион. В него вошли музыкальные инструменты и духовые приспособления для извлечения звуков, за исключением горнов и дудок, продукты питания и напитки, зонты длиной более 25 сантиметров.

Под запрет попали и любимые многими селфи-палки. В правилах также было указано, что "запрещено производить вещание и запись с использованием передающих устройств, в том числе мобильных телефонов". Однако на стадионах к тем, кто фотографировал или снимал короткие видео на телефон, претензий не предъявляли.

Роналду собрал в России аншлаг

Несмотря на широкую рекламу турнира в России, комфортные условия проезда для болельщиков и довольно звездный состав участников, почти на всех матчах группового этапа на трибунах оставались пустые места.

Однако встреча сборных России и Португалии в Москве была обречена на успех, ведь с одной стороны хозяева турнира, а с другой — чемпионы Европы с главной звездой Кубка конфедераций, четырехкратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach Португальцы вырвались в лидеры: героем дня стал Роналду

Посмотреть эпичное противостояние на 45-тысячной "Арене" собрались 42759 зрителей, в основном это были российские болельщики, в толпе можно было заметить не больше десятка фанатов сборной Португалии. Зато мексиканцев с их большими сомбреро было хорошо видно даже на этом матче.

Стоит отметить, что несмотря на аншлаг, проход на стадион не занимал много времени: волонтеры умело направляли зрителей, распределяя людской поток равномерно между всеми входами. Досмотр тоже укладывался в стандартные несколько минут. После окончания игры путь до ближайшей станции метро "Спартак" снова занял около 15 минут.

К радости заполненного стадиона, Криштиану Роналду открыл счет в матче, а вот сборная России ничем ответить не сумела. Правда на атмосферу на стадионе это никак не повлияло: зрители скандировали то "Россия! Россия!", то "Нужен гол!", то дружно запевали "Катюшу". Время от времени болельщики запускали "волну" и трибуны по очереди вскидывали руки вверх. Сборная России не смогла одержать победу, но расстроенные зрители не стали массово покидать трибуны, а остались до самого конца игры, чтобы поаплодировать обеим командам.

Российский поезд удивил иностранцев

Кубок конфедераций проходит в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Чтобы попасть из одного в другой, болельщики могли оформить себе бесплатный билет на поезд, чем многие и воспользовались.

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich Самые яркие болельщики Кубка конфедераций 19

На Казанском вокзале подход к двухэтажному поезду преграждали сотрудники полиции, которые проверяли у всех пассажиров паспорт болельщика и наличие билета на предстоящий матч в столице Татарстана между сборными Германии и Чили.

Воспользоваться бесплатным проездом между городами не побоялись и некоторые иностранцы. Сиссе из Чили, который часто сопровождает национальную команду, признался, что впервые путешествует так долго на поезде да еще и со спальными местами.

По его словам, поддержать чилийских игроков в Россию приехали около 12 тысяч болельщиков.

"У нас есть три типа туристов: одни предпочитают пляжный отдых, другие ездят смотреть на достопримечательности, а третьи всюду путешествуют за футбольной сборной", — рассказал он.

Болельщика из Чили восхищали деревья за окном ("У нас в стране в основном горы и пустыня, а здесь везде лес", — восхищался он), комфортные условия в поезде и уровень цен в России, которые показались ему очень дешевыми.

На перроне в Казани болельщиков встречали многочисленные волонтеры и корреспонденты спортивных телеканалов. Первые приветствовали гостей на разных языках, вторые призывали не стесняться и делиться с ними впечатлениями.

Казанцы поддержали чилийцев

Если в Москве атмосфера большого футбольного турнира чувствовалась только на подступах к стадиону, то в более компактной Казани все напоминало о том, что город принимает Кубок конфедераций.

В центре города везде стояли информационные стойки и указатели с информацией на разных языках, постоянно встречались волонтеры, а главную улицу города буквально заполонили болельщики из Чили в ярко-оранжевых футболках. Фанатов сборной Германии видно не было, но у отеля, в котором жили немецкие футболисты, дежурила небольшая толпа поклонников, в основном российских. По словам местных жителей, Криштиану Роналду и сборная Португалии, которые останавливались в этой же гостинице, вызывали гораздо больший ажиотаж.

Кстати, чтобы избежать беспорядков, в день этого и других матчей во всем городе запретили продажу алкоголя.

Чтобы добраться до "Казань Арены" было проще, на все автобусы, идущие до стадиона, наклеили специальные таблички. В общественном транспорте за пару часов до матча тоже чувствовалась атмосфера футбольного матча: "Чили! Чили!", —скандировали фанаты, пассажиры отвечали им выкриками "Россия! Казань!". Несмотря на тесноту, всем было весело, даже строгая женщина-контролер довольно быстро влилась в атмосферу и заулыбалась.

Пара километров до стадиона, которые надо было пройти пешком, тоже превратились в настоящую "фанатскую милю". Болельщики из разных стран обнимались, веселились, делали селфи друг с другом и с волонтерами и, конечно, спорили о том, кто победит.

Зажигательные кричалки чилийских фанатов пришлись казанцам по душе, поэтому почти весь стадион поддерживал южноамериканскую команду, а действия немцев встречали неодобрительным гулом. Однако поклонники обеих команд остались относительно довольными: матч завершился боевой ничьей 1:1.

На обратном пути со стадиона кричалок не было слышно, видимо, все сосредоточились на поисках нужного автобуса. И хотя в Казани дорога до стадиона и обратно из центра города заняла гораздо больше времени, чем в Москве, было видно, что организаторы сделали для комфорта болельщиков все возможное.

Президент ФИФА Джанни Инфантино еще перед стартом Кубка конфедераций заявил, что Россия полностью готова к проведению турнира на высоком уровне. После завершения групповой стадии можно сказать, что и стать хозяйкой чемпионата мира РФ уже вполне готова. По крайней мере, о тех четырех городах, в которых проходят сейчас матчи, от местных и иностранных болельщиков, футболистов и тренеров можно услышать только положительные впечатления.