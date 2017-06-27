Марадона: я фанат Путина, мне важно поговорить с ним лично

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона признался, что является фанатом российского президента Владимира Путина, во время интервью ole.com.ar, сообщает Sputnik Латвия.

"У нас будет встреча с Путиным, он пригласил меня. Он хочет, чтобы я кое-что сделал для чемпионата мира (по футболу — ред.) 2018 года. Я фанат Путина, мне он нравится. Все может быть. Мы уже разговаривали два месяца назад. Но мне важно встретиться с Путиным, поговорить с ним лично", — заявил Марадона.

Марадона дружил с Фиделем Кастро, который был фанатом футбола и спорта в целом. Кубинский лидер и аргентинский футболист познакомились в 1986 году, в год победы аргентинской сборной на чемпионате мира. Марадона уже тогда симпатизировал идеям социализма и революции и считал Кастро своим кумиром. Футболист даже сделал на левой щиколотке татуировку с изображением Кастро.

На Кубе футболист лечился от наркотической зависимости.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:54 / 5.88Mb / ) RT . © RT . Футбольные фанаты из разных стран поделились впечатлениями о России

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Матчи пройдут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.