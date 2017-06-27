Фото дня: беременная Серена Уильямс обнажилась для обложки журнала

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Многолетний лидер мирового женского тенниса Серена Уильямс, которая осенью ждет пополнения, во вторник опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она позирует обнаженной.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Июн 27 2017 в 6:20 PDT

Эту фотографию сделала Энни Лейбовиц для обложки популярного американского журнала. Кстати, в самом выпуске есть и другие снимки теннисистки в стиле ню.

Лейбовиц — автор знаменитого портрета беременной Деми Мур, который она сделала в далеком 1991 году для того же издания.

19 апреля стало известно, что Уильямс, которой в сентябре исполнится 36 лет, ждет ребенка. Ожидается, что малыш появится на свет в сентябре.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Июн 26 2017 в 6:10 PDT

Отцом ребенка является американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, о помолвке с которым Уильямс объявила в конце декабря прошлого года.

Серена Уильямс — одна из самых успешных и титулованных теннисисток мира. На ее счету четыре олимпийских золота и пять побед на итоговых турнирах WTA, 23 победы на турнирах Большого шлема. Она занимает четвертое место в рейтинге WTA, хотя долгое время была первой ракеткой мира.