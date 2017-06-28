Еще одна топ-теннисистка разделась для журнала

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Еще одна экс-первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки, которая сейчас занимает шестую строчку рейтинга WTA, снялась обнаженной для ежегодного выпуска журнала "ESPN Body Issue".

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"Горжусь и воодушевлена этим. Спасибо за эту обложку", — написала Возняцки на своей странице в соцсети Instagram.

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!! Link in bio Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Июн 27 2017 в 7:24 PDT

Накануне многолетний лидер мирового женского тенниса Серена Уильямс, которая осенью ждет пополнения, опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она позирует обнаженной.

@vanityfair texture #annielebowitz Must read article. Link in bio Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Июн 27 2017 в 7:57 PDT

Эту фотографию сделала Энни Лейбовиц для обложки популярного американского журнала. Кстати, в самом выпуске есть и другие снимки теннисистки в стиле ню. Лейбовиц — автор знаменитого портрета беременной Деми Мур, который она сделала в далеком 1991 году для того же издания.

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