Еще одна топ-теннисистка разделась для журнала

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Еще одна экс-первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки, которая сейчас занимает шестую строчку рейтинга WTA, снялась обнаженной для ежегодного выпуска журнала "ESPN Body Issue".
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"Горжусь и воодушевлена этим. Спасибо за эту обложку", — написала Возняцки на своей странице в соцсети Instagram.
Накануне многолетний лидер мирового женского тенниса Серена Уильямс, которая осенью ждет пополнения, опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она позирует обнаженной.
Эту фотографию сделала Энни Лейбовиц для обложки популярного американского журнала. Кстати, в самом выпуске есть и другие снимки теннисистки в стиле ню. Лейбовиц — автор знаменитого портрета беременной Деми Мур, который она сделала в далеком 1991 году для того же издания.
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