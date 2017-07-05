Когда и где пройдет Суперкубок УЕФА 2017

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Трофей между собой разыграют мадридский "Реал", выигравший Лигу чемпионов, и английский "Манчестер Юнайтед", победивший во втором по значимости футбольном турнире Европы, отмечает Sputnik Грузия.

Испанский клуб в шестой раз в своей истории поборется за Суперкубок УЕФА. В пяти предыдущих розыгрышах "Реал" дважды потерпел поражение – в 1998 году от лондонского "Челси" и в 2000 году от стамбульского "Галатасарая", и трижды становился победителем, обыграв в 2002 году голландский "Фейеноорд, а в 2014 и в 2016 годах испанскую "Севилью".

© AFP/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU Бразильский защитник Real Madrid Марсело (справа) радуется забитому голу вместе с португальским форвардом команды Криштиану Роналду во время матча испанской футбольной лиги между Real Madrid и Valencia на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде, 29 апреля 2017 года

"Манчестер Юнайтед" не так избалован участием в Суперкубке УЕФА. Для "манкунианцев" предстоящий матч станет четвертым в их истории. В 1991 году "МЮ" победил сербскую "Црвену Звезду", а в 1999 и 2008 годах проиграл римскому "Лацио" и питерскому "Зениту" соответственно.

Рекордсменами по количеству побед в Суперкубке УЕФА являются испанская "Барселона" и итальянский "Милан". На счету обоих клубов по пять побед. При этом "Барселона" играла в финалах девять раз, а "Милан" семь.

© AFP/ Paul ELLIS Игроки "Манчестер Юнайтед" после полуфинальной игры Лиги Европы УЕФА с клубом Celta Vigo. На фото слева направо: полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик, нападающий Уэйн Руни, полузащитник Джесси Лингард, защитник Крис Смоллинг и нападающий Маркус Рашфорд

Впервые Суперкубок УЕФА был разыгран в 1972 году, а его первым обладателем стал амстердамский "Аякс", победивший шотландский "Глазго Рейнджерс".

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>