Дипломаты сыграли в футбол: посольство Молдовы не осталось в долгу

В Московском спортивном комплексе им. Э. Стрельцова прошел "Неофициальный чемпионат мира среди посольств в России", в котором приняло участие 12 команд

Sputnik, Алексей Стефанов

В субботу,23 сентября, на территории спортивного комплекса им. Э. Стрельцова в рамках Первого международного турнира "Неофициальный чемпионат мира среди посольств в России" состоялись футбольные матчи между командами дипломатических работников из Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Колумбии, Китая, Боливии, Ирака, Кувейта, Монголии, Испания, МИД РФ и сотрудников телекомпании "Мир".

Футбол — инструмент дружбы и сотрудничества

Праздничную атмосферу состязаниям придавал духовой военный оркестр, который перед торжественным открытием встречал всех игроков и болельщиков турнира у входа на одно из двух полей, а изюминкой стало выступление девушек-гусарок, устроивших зажигательное барабанное шоу. Когда же торжественные речи были произнесены, команды под флагами своих стран разбрелись по двум полям и стали готовиться к матчам.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Сборная Молдовы на чемпионате по футболу среди посольств в РФ

"Идея проведения такого турнира была рождена нашей маркетинговой компанией после того, как появились попытки "доброжелателей" забрать у России право проведения Чемпионат мира по футболу. Нам необходимо было показать, что мы к нему готовы, — рассказал агентству Sputnik президент группы компаний "Футбол Маркет" Юрий Белоус, в свое время возглавлявший футбольные клубы "Москва", "Ростов" и "Локомотив". — Мы серьезный многолетний игрок в области футбольного маркетинга, проводим выставку высокой футбольной индустрии, множество турниров. Поэтому нашу идею тепло поддержали в МИД России, Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ, в Российской футбольной Премьер-Лиге и Российском футбольном союзе".

Зарегистрировавшихся команд оказалось не так много, как могло, однако Юрий Белоус считает, что для первого турнира это вполне нормально, поскольку многие посольства поздно получили приглашения, а некоторые элементарно не смогли собрать команды — по регламенту, участие в турнире могут принимать только дипломаты, работники посольств и члены их семей.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Турнир по футболу среди команд посольств

"Футбол — универсальный коммуникативный ключ, инструмент дружбы, сотрудничества, доверия друг к другу. Если этот турнир сейчас понравится, то он станет традиционным и готовиться к нему можно будет весь год", — отметил Белоус.

Прекрасная возможность наладить отношения

Тем временем команды начали играть, а болельщики живо следили за своими игроками, криками подбадривали их и, как водится, давали советы.

"Я раньше активно занимался футболом, сейчас работа не позволяет уделять время любимой игре, но я не пропускаю ни одну возможность поучаствовать в турнирах, потому что это не только спорт, но и часть нашей работы", — сказал Sputnik советник-посланник посольства Казахстана в России Виктор Темирбаев.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Сборная Молдовы на чемпионате по футболу среди посольств в РФ

Сам он в этот раз не играл, а представлял страну на трибуне, но в команду вошел еще один советник-посланник посольства, первые и вторые секретари, бухгалтер посольства и сын Темирбаева.

"Когда нам предложили принять участие в турнире, мы отреагировали на это очень позитивно, потому что это прекрасная возможность в неформальной обстановке наладить отношения с коллегами из иностранных государств и в дальнейшем использовать их в решении профессиональных задач", — сказал он.

И продолжил болеть за свою команду, которая в этот момент играла с дипломатами из Китая.

Любительское посвящение Чемпионату мира

"Говорить о спортивных результатах нам пока не приходится — мы любители, в нашей команде есть как дипломатические работники, так и водитель, офицер охраны посольства, заведующий складом. Но это хорошее времяпрепровождение, совершенствование своего мастерства и посвящение Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России", — сказал агентству Sputnik Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца, внимательно наблюдавший за игрой своей команды с таджиками.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Андрей Негуца

Он пошутил, что сам не вышел на поле, поскольку попал в резерв, но уже серьезно добавил, что его любимый вид спорта — баскетбол. В свое время Андрей Негуца даже играл за команду Кишиневского университета, но сейчас больше предпочитает играть в шахматы.

"Это позволяет освежать ум и принимать верные решения", — отметил он.

Тем временем молдаване закончили игру с Таджикистаном, и к нам подошел капитан команды Молдовы — водитель посольства Валериу Порческу.

"Футбол — это король спорта, — сказал он. — Я собрал команду, вышел на это поле, чтобы показать, что в Молдове есть спорт".

Самый играющий посол

Как оказалось, одной из самых сильных команд на футбольном турнире среди посольств были представители Таджикистана. За игрой своих сотрудников с гордостью наблюдал Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана Имомуддин Мирзоевич Сатторов.

"В России у нас самое большое посольство за рубежом, потому что это и консульская служба, и обслуживание наших граждан и обширный спектр двухсторонних отношений. Конечно, значительная часть наших сотрудников — молодые дипломаты, технические сотрудники и мы придаем большое значение спортивным мероприятиям. Этот турнир второй в текущем году. В июне мы играли на турнире МГИМО и являемся его пятикратными чемпионами. В этом году, правда, заняли второе место, в финале уступили. Но у нас команда сильная, ребята постоянно занимаются. А еще мы каждую субботу, а иногда и в воскресенье, традиционно арендуем зал или поле и играем в футбол", — объяснил Sputnik Имомуддин Мирзоевич Сатторов успехи своей команды.

Он признался, что и сам с удовольствием играет в футбол и, если бы не встречи с утра, то обязательно бы вышел на поле. Тем более что для него — это обычное дело.

"Я, между прочим, на турнире МГИМО получил кубок играющего посла", — сказал он.

Суббота стала первым днем турнира "Неофициальный чемпионат мира среди посольств в России". И хотя первые лидеры уже наметились, окончательный победитель определится в воскресенье. Но, как отметил Юрий Белоус, открывая чемпионат, несмотря на результат, победителями в этих соревнованиях являются все 12 команд, потому что главное здесь все-таки участие.