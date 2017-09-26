"Спартак" - "Ливерпуль": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сложилась таким образом, что первый домашний матч московский "Спартак" проведет против английского "Ливерпуля". Скажем так – не самый лучший спарринг-партнер для нынешнего "Спартака".

За свою историю команды четыре раза пересекались друг с другом. Впервые это произошло в 1992 году в рамках, тогда еще существовавшего Кубка Обладателей Кубков. По сумме двух матчей "Спартак" победил "Ливерпуль" 6:2 и пробился в ¼ финала турнира.

Следующее рандеву состоялось 10 лет спустя уже в Лиге чемпионов. Англичане взяли реванш с лихвой – 8:1 по итогам двух игр.

С одной стороны статистика личных встреч, а с другой – обе команды полностью видоизменились и проводить какие-то аналогии с тем временем просто бессмысленно.

Единственное, что на данный момент объединяет "Спартак" и "Ливерпуль" — ужасная оборона. В 11 матчах чемпионата России действующий чемпион страны пропустил 17 голов, что составляет в среднем 1,54 гола за матч. У "мерсисайдцев" показатели и того хуже – 11 мячей в шести играх английской премьер-лиги, что дает нам в среднем 1,83 гола за игру. При этом мы не принимаем в расчет матчи вне национальных чемпионатов. Там, в принципе, тоже нечем похвастаться.

Зато англичане гораздо лучше действуют в атаке. В тех же шести играх АПЛ они 12 раз поразили ворота соперника (в среднем 2 гола за игру). У "москвичей" аналогичный показатель составляет 1,45 (16 голов в 11 матчах).

При этом, как мне кажется, дуэт Садио Мане – Мохаммед Салах, будет посильнее, чем единственный форвард Луис Адриано, который на данный момент есть в расположении Массимо Карерры. Как стало известно, Квинси Промес и Педро Роша не смогут помочь "Спартаку" в сегодняшнем матче.

А если к этом прибавить, что в распоряжении Юргена Клоппа есть еще и Фирмино с Каутиньо, то за оборону "Спартака" становится очень боязливо.

Исходя из всего вышесказанного, предложу на предстоящую игру две ставки. Наверняка "Ливерпуль" захочет реабилитироваться за неудачный старт в турнире (домашняя ничья 2:2 с "Севильей) и одержит первую победу в нынешнем розыгрыше. Пусть и на выезде. За это предлагаю вполне приемлемый коэффициент 1,72

А вторая мое предположение – "Ливерпуль" сумеет забить, как минимум два мяча в ворота Артема Реброва. Подобный исход оценивается коэффициентом 1,65

Ставка: а) победа "Ливерпуля" за 1,72 и б) "Ливерпуль" забьет минимум два гола за 1,65.

Источник: Sputnik Грузия