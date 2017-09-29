Скончалась легенда советского фигурного катания - Людмила Белоусова

Ранее в пятницу заслуженные тренеры России по фигурному катанию Алексей Мишин и Тамара Москвина подтвердили агентству "Р-Спорт" информацию о смерти Белоусовой

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Cоветская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Людмила Белоусова, выступавшая в дуэте с Олегом Протопоповым, скончалась на 82-м году жизни в Швейцарии, сообщает "Р-Спорт".

© Sputnik/ Лев Носов Людмила Белоусова (справа) и Олег Протопопов (слева)

"Мне сообщили, что Людмила Белоусова скончалась. Спортивную жизнь мы провели в одной раздевалке. Она была очень доброй и простой", — сказал Мишин по телефону.

Белоусова и Протопопов завоевали золото на Играх-1964 в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле.

© Sputnik/ Юрий Сомов Людмила Белоусова (слева) и Олег Протопопов (справа)

На счету Белоусовой и Протопопова, кроме побед на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов, также по четыре золотые медали чемпионатов мира и Европы. Белоусова и Протопопов, имеющие гражданство Швейцарии, в последнее время жили и работали в Швейцарии и США.