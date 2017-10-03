Путин о подготовке ЧМ по футболу: нельзя расслабляться

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года требует повышенного внимания и эффективной координации всех задействованных структур, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на заседании совета по физкультуре и спорту.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
"Отставание по графику программ подготовки к мировому первенству недопустимы. Мы сейчас с коллегами смотрели макеты… в целом, вполне удовлетворительное. Но отставание некоторое все-таки есть, они не носят критичного характера, ничего такого страшного нет, но, как всегда, я уже об этом не раз говорил… на заключительном этапе сложней всего решаются задачи, на это нужно обратить особое внимание", — цитирует президента РФ РИА Новости.
"Как раз на заключительном этапе кажется, что все и так уже сделано, мы и так уже все успели. Если точка не поставлена, значит, еще не сделали, еще не успели. А если вот так вот расслабиться, то и не доделаем до конца. Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работ, каждый день", — добавил глава РФ.
Путин также отметил, что билеты на ЧМ должны быть доступны для многих.