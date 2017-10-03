Путин о подготовке ЧМ по футболу: нельзя расслабляться

В Москве состоялось заседание совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ, на котором обсуждались в том числе вопросы подготовки к чемпионату мира-2018

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года требует повышенного внимания и эффективной координации всех задействованных структур, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на заседании совета по физкультуре и спорту.

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Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

"Отставание по графику программ подготовки к мировому первенству недопустимы. Мы сейчас с коллегами смотрели макеты… в целом, вполне удовлетворительное. Но отставание некоторое все-таки есть, они не носят критичного характера, ничего такого страшного нет, но, как всегда, я уже об этом не раз говорил… на заключительном этапе сложней всего решаются задачи, на это нужно обратить особое внимание", — цитирует президента РФ РИА Новости.

"Как раз на заключительном этапе кажется, что все и так уже сделано, мы и так уже все успели. Если точка не поставлена, значит, еще не сделали, еще не успели. А если вот так вот расслабиться, то и не доделаем до конца. Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работ, каждый день", — добавил глава РФ.

Путин также отметил, что билеты на ЧМ должны быть доступны для многих.

"Нужно еще раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным", — сказал президент России.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подтвердил, организаторы продолжают работать с ФИФА по увеличению числа билетов 4-й, наиболее дешевой, категории. По его словам, соответствующие письма направлены в ФИФА от имени главы оргкомитета.