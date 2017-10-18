Гимнастка Гуцу обвинила Щербо в изнасиловании: секс-скандалы в спорте

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу выступила с обвинением в адрес шестикратного чемпиона олимпийских игр 1992 года, белоруса Виталия Щербо в изнасиловании.
На прошлой неделе New York Times опубликовало результаты расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
После публикации зародилось движение "Ме too" — многие известные персоны стали рассказывать о том, как и сами в прошлом становились жертвами насилия.
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"Тот, кто изнасиловал меня в немецком Штутгарте в 1991 году — Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я находилась в собственной клетке долгие годы. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательство гораздо сильнее твоих слов. Сейчас я сильна как никогда", — написала Гуцу на своей странице в Facebook.
Бывшая спортсменка заявила, что Щербо больше не удастся ее сломать, а свою трагедию она назвала "историей золушки". "Я пережила это, и я буду поддерживать каждого, кто боится высказаться, я попытаюсь быть уверенной в своих силах и помогать другим", — сказала она.
Гуцу утверждает, что как минимум двое членов сборной знали о изнасиловании, но ничего не предприняли, чтобы спасти 15-летнюю гимнастку (Щербо тогда было 19 лет).
"Татьяна Топорова, которую я считала своей подругой и партнером по национальной сборной СССР, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда мне это нужно больше всего, чтобы постоять за меня и побороться за права женщин. Но, нет — значит нет", — продолжила Гуцу.
По ее словам, Топорова все слышала, но ничего не сделала, чтобы защитить Гуцу. "Рустам Шарипов, спасибо тебе, что ты был таким хорошим товарищем своему другу и не защитил меня, когда мне было 15 лет", — сказала экс-гимнастка.
Пользователи активно комментируют признание Гуцу.
Многие отмечают, что бывшая спортсменка правильно поступила, набравшись смелости и рассказав о своей ужасной истории.
Щербо пока никак не прокомментировал заявление Гуцу.
Напомним, в настоящее время и Гуцу, и Щербо живут в США. Украинка перебралась за океан в 1993 году после завершения спортивной карьеры. Сейчас 41-летняя Гуцу работает тренером в "Tatiana Gutsu Gymnastics Academy". Щербо живет в Лас-Вегасе, где у него свой гимнастический зал "Vitaly Scherbo School of Gymnastics".
Большому спорту сопутствуют не только допинг-скандалы, но и куда более щекотливые темы. Sputnik Беларусь вспомнил самые громкие истории с жалобами спортсменок на тренеров и коллег по команде.
Скандал в советском спорте
Уже после того, как советская звезда гимнастики Ольга Корбут уехала в США, она рассказала свою историю отношений с тренером Ренальдом Кнышем одному из журналов.
По словам спортсменки, Кныш вломился к ней в номер мюнхенской гостиницы сразу после триумфального выступления на Олимпиаде, был пьян, и в целом ту ночь бывшая спортсменка до сих пор вспоминает с ужасом.
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Сам Кныш слова Ольги в одном из интервью назвал клеветой и признался, что до сих пор обижен на нее за эти слова.
Врач в суде
В США фигурантами скандалов часто становятся тренеры и спортивные врачи. Во время одного из судебных заседаний, в ходе которого шесть гимнасток обвиняли врача сборной Ларри Насара в изнасиловании, прокурор призвала "полностью изменить культуру взаимоотношений между людьми, причастными к развитию американской гимнастики".
Обвинения в адрес доктора Насара выдвинули обвинения сразу шесть девушек, среди которых — бронзовая медалистка Олимпиады в Сиднее в 2000 году. Всего жертвами врача стали 70 девочек и женщин. В результате скандала глава федерации спортивной гимнастики вынужден был покинуть пост.
Девушки рассказали, что подвергались сексуальному насилию в возрасте до восемнадцати лет под прикрытием медицинских осмотров.
Распутная команда гимнасток
Некоторые скандалы были вызваны куда меньшими вольностями. Женскую сборную по спортивной гимнастике Румынии решением федерации пришлось распустить — "за нарушение режима", которым стал всего-то поход в ночной клуб.
Главный тренер сборной легендарный Октавиан Бэлу славился требованиями железной дисциплины от спортсменок. Методику тренировок выработали еще в коммунистические времена при Николае Чаушеску. Многие гимнастки были недовольны жесткими правилами. Однажды несколько членов сборной без предупреждения отправились в ночной клуб, а когда вернулись утром, их ждала встреча не только с тренером, но и со СМИ.
Гимнастки заявили, что Бэлу желает избавиться разом от всей сборной и потому решил испортить девушкам имидж, пригласив на тренировочную базу прессу. Методика тренера была подвергнута критике, и вся сборная отказалась продолжать выступления. Кто-то начал отдельную карьеру, а кто-то и вовсе сменил сферу деятельности и ушел из спорта.
Самый безобидный секс-скандал
Итогом некоторых скандалов становится простое и понятное решение не выступать вместе. Так случилось со спортсменками-бразильянками во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
Представительница сборной Бразилии по прыжкам в воду Ингрид Оливейра жила в Олимпийской деревне вместе со своей партнершей Джованной Педросой. За день до соревнований она попросила свою напарницу переночевать в другой комнате, так как хотела провести время с гребцом Педро Гонсалвешем.
Напарница заявила, что такие желания — нарушение внутренних правил Олимпийской деревни, спортсменки поссорились и в результате на следующий день заняли последнее место в парных прыжках в воду. Больше они в дуэте не выступают.