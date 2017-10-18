Гимнастка Гуцу обвинила Щербо в изнасиловании: секс-скандалы в спорте

Гимнастка Гуцу обвинила "коллегу по цеху" Виталия Щербо в изнасиловании, но это не единственный подобный скандал в мире спорта.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу выступила с обвинением в адрес шестикратного чемпиона олимпийских игр 1992 года, белоруса Виталия Щербо в изнасиловании.

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На прошлой неделе New York Times опубликовало результаты расследования, указавшего на множество случаев домогательств со стороны знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

После публикации зародилось движение "Ме too" — многие известные персоны стали рассказывать о том, как и сами в прошлом становились жертвами насилия.

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"Тот, кто изнасиловал меня в немецком Штутгарте в 1991 году — Виталий Щербо. Монстр, из-за которого я находилась в собственной клетке долгие годы. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательство гораздо сильнее твоих слов. Сейчас я сильна как никогда", — написала Гуцу на своей странице в Facebook.

Бывшая спортсменка заявила, что Щербо больше не удастся ее сломать, а свою трагедию она назвала "историей золушки". "Я пережила это, и я буду поддерживать каждого, кто боится высказаться, я попытаюсь быть уверенной в своих силах и помогать другим", — сказала она.

© Sputnik/ Владимир Родионов Украинская гимнастка Татьяна Гуцу

Гуцу утверждает, что как минимум двое членов сборной знали о изнасиловании, но ничего не предприняли, чтобы спасти 15-летнюю гимнастку (Щербо тогда было 19 лет).

"Татьяна Топорова, которую я считала своей подругой и партнером по национальной сборной СССР, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда мне это нужно больше всего, чтобы постоять за меня и побороться за права женщин. Но, нет — значит нет", — продолжила Гуцу.

© Sputnik/ Александр Яковлев Гимнаст Виталий Щербо, 1991 год

По ее словам, Топорова все слышала, но ничего не сделала, чтобы защитить Гуцу. "Рустам Шарипов, спасибо тебе, что ты был таким хорошим товарищем своему другу и не защитил меня, когда мне было 15 лет", — сказала экс-гимнастка.

Пользователи активно комментируют признание Гуцу.

Многие отмечают, что бывшая спортсменка правильно поступила, набравшись смелости и рассказав о своей ужасной истории.

Щербо пока никак не прокомментировал заявление Гуцу.

Напомним, в настоящее время и Гуцу, и Щербо живут в США. Украинка перебралась за океан в 1993 году после завершения спортивной карьеры. Сейчас 41-летняя Гуцу работает тренером в "Tatiana Gutsu Gymnastics Academy". Щербо живет в Лас-Вегасе, где у него свой гимнастический зал "Vitaly Scherbo School of Gymnastics".

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Большому спорту сопутствуют не только допинг-скандалы, но и куда более щекотливые темы. Sputnik Беларусь вспомнил самые громкие истории с жалобами спортсменок на тренеров и коллег по команде.

Скандал в советском спорте

Уже после того, как советская звезда гимнастики Ольга Корбут уехала в США, она рассказала свою историю отношений с тренером Ренальдом Кнышем одному из журналов.

По словам спортсменки, Кныш вломился к ней в номер мюнхенской гостиницы сразу после триумфального выступления на Олимпиаде, был пьян, и в целом ту ночь бывшая спортсменка до сих пор вспоминает с ужасом.

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Сам Кныш слова Ольги в одном из интервью назвал клеветой и признался, что до сих пор обижен на нее за эти слова.

Врач в суде

В США фигурантами скандалов часто становятся тренеры и спортивные врачи. Во время одного из судебных заседаний, в ходе которого шесть гимнасток обвиняли врача сборной Ларри Насара в изнасиловании, прокурор призвала "полностью изменить культуру взаимоотношений между людьми, причастными к развитию американской гимнастики".

Обвинения в адрес доктора Насара выдвинули обвинения сразу шесть девушек, среди которых — бронзовая медалистка Олимпиады в Сиднее в 2000 году. Всего жертвами врача стали 70 девочек и женщин. В результате скандала глава федерации спортивной гимнастики вынужден был покинуть пост.

Девушки рассказали, что подвергались сексуальному насилию в возрасте до восемнадцати лет под прикрытием медицинских осмотров.

Распутная команда гимнасток

Некоторые скандалы были вызваны куда меньшими вольностями. Женскую сборную по спортивной гимнастике Румынии решением федерации пришлось распустить — "за нарушение режима", которым стал всего-то поход в ночной клуб.

Главный тренер сборной легендарный Октавиан Бэлу славился требованиями железной дисциплины от спортсменок. Методику тренировок выработали еще в коммунистические времена при Николае Чаушеску. Многие гимнастки были недовольны жесткими правилами. Однажды несколько членов сборной без предупреждения отправились в ночной клуб, а когда вернулись утром, их ждала встреча не только с тренером, но и со СМИ.

Гимнастки заявили, что Бэлу желает избавиться разом от всей сборной и потому решил испортить девушкам имидж, пригласив на тренировочную базу прессу. Методика тренера была подвергнута критике, и вся сборная отказалась продолжать выступления. Кто-то начал отдельную карьеру, а кто-то и вовсе сменил сферу деятельности и ушел из спорта.

Самый безобидный секс-скандал

Итогом некоторых скандалов становится простое и понятное решение не выступать вместе. Так случилось со спортсменками-бразильянками во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Представительница сборной Бразилии по прыжкам в воду Ингрид Оливейра жила в Олимпийской деревне вместе со своей партнершей Джованной Педросой. За день до соревнований она попросила свою напарницу переночевать в другой комнате, так как хотела провести время с гребцом Педро Гонсалвешем.

Напарница заявила, что такие желания — нарушение внутренних правил Олимпийской деревни, спортсменки поссорились и в результате на следующий день заняли последнее место в парных прыжках в воду. Больше они в дуэте не выступают.