Нововведения к ЧМ 2018 по футболу: что ждет болельщиков

Для посещения чемпионата мира по футболу 2018 года всем зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика, сообщает Минкомсвязи РФ

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Чтобы попасть на матчи Чемпионат мира по футболу, фанаты должны будут обзавестись паспортами болельщика. Как сообщили журналистам в четверг Минкомсвязи России, Паспорт болельщика (FAN ID) является обязательным документом для допуска на стадион в дни матчей ЧМ-2018, который пройдет в России в 2018 году.

​На официальном сайте ведомства сообщается, что такой паспорт вместе с билетом на матч даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

А иностранцы, благодаря FAN ID смогут пребывать на территории РФ без виз за 10 дней до старта ЧМ и завершающийся через 10 дней после финального матча.