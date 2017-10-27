Фото официального мяча ЧМ-2018 под названием Telstar 18 - уже в Сети

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Изображение официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, появилось в Сети на две недели раньше официальной презентации, сообщает Р-Спорт со ссылкой на портал Footy Headlines.

🔥 LEAKED: Adidas Telstar 18 — World Cup Ball 2018: https://t.co/fTbthvSS8W — Footy Headlines (@Footy_Headlines) 26 октября 2017 г.

Летом 2017 года Россия принимала Кубок конфедераций, в матчах которого футболисты играли мячом "Красава". Однако в ходе чемпионата мира-2018 будет использоваться другой мяч под названием Telstar 18.

Мяч турнира в России будет выполнен из шести панелей неправильной формы в черных и белых тонах с золотистыми надписями. Telstar 18 конструируется по примеру официального мяча Telstar Durlast, который использовался в матчах ЧМ-1974 в Германии. Кроме того, мяч ЧМ-2018 будет иметь бесшовную конструкцию.

Официальная презентация мяча запланирована на 9 ноября в Москве. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.