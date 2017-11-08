Поветкин выиграл: WBC отменил пожизненную дисквалификацию боксера

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Дисквалификация российского боксера Александра Поветкина, раннее обвиненного в употреблении допинга, отменена. Об этом в среду сообщил промоутер спортсмена Андрей Рябинский на своей странице в соцсети Instagram.

"Несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях кроме WBC, и вот теперь и WBC прислала нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация", — написал промоутер.

Он уточнил, что уже с 6 декабря Поветкин сможет официально проводить бои под эгидой WBC, а с января будет возвращен в официальный рейтинг.

"По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что он не принимался намерено, попал в организм с пищевой добавкой. Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем. В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы своих не бросаем", — написал Рябинский.