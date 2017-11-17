Свадьба на миллион: армянский бизнесмен Оганян и Уильямс поженились

После двух лет отношений известная теннисистка Серена Уильямс и армянский миллионер Алексис Оганян сыграли свадьбу

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Церемонию бракосочетания теннисистки Серены Уильямс и бизнесмена Алексиса Оганяна западные СМИ уже окрестили "самой крутой свадьбой всех времен". Об этом сообщает Sputnik Армения.

На церемонии присутствовали самые "гламурные" знаменитости Америки: Ким Кардашьян, старшая сестра Серены Венера Уильямс, певица Бейонсе, актриса Ева Лонгория. Церемония состоялась в Центре современного искусства в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана). По некоторой информации, звездная пара сыграла тайную свадьбу стоимостью в 1 миллион долларов.

© Sputnik/ Aram Nersesyan Свадьба Серены Уильямс и Алексиса Оганяна

Влюбленных поздравил и тренер Уильямс — знаменитый Патрик Муратоглу, поделившись фотографией пары и написав пару строк пожеланий в Instagram.

@serenawilliams I send you all my positive feelings for that very special day. I wish you a very happy wedding, a fantastic party and a full life of happiness with @alexisohanian Публикация от PATRICKMOURATOGLOU (@patrickmouratoglou) Ноя 16 2017 в 2:42 PST

Весной этого года стало известно, что Серена ждет ребенка. Отцом ребенка стал американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, о помолвке с которым Уильямс объявила в конце декабря прошлого года. Девочка родилась 2 сентября. Малышку назвали в честь Алексиса – Алексис Олимпия Оганян.