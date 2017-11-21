После провала сборной, глава итальянского футбола ушел в отставку

До этого в отставку был отправлен главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Карло Тавеккио заявил, что оставляет свою должность в связи с невыходом сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает Р-Спорт.

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Cборная Италии по сумме двух встреч не смогла пройти отбор на турнир, сыграв вничью (0:0) с командой Швеции в ответном стыковом матче. Итальянцы впервые за 60 лет остались за бортом финальной стадии чемпионата мира. Спустя два дня в отставку был отправлен главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура.

"Я ухожу, потому что потерпел неудачу. Я прошу прощения у всех итальянцев. Сейчас настало время для новой эры в итальянском футболе, а не просто обычного круга кресел", — сказал 74-летний Тавеккио, чьи слова приводит Football Italia.

Тавеккио занимал пост президента FIGC с августа 2014 года. В марте 2017 года он был переизбран в должности на второй срок.