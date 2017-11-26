Прогноз: как завершится футбольный матч "Валенсия - Барселона"

В XIII туре чемпионата Испании встретятся две сильнейшие, на данный момент, команды "примеры" — "Валенсия" на своем поле примет "Барселону". Спортивный обозреватель Sputnik Грузия сделал прогноз матча.

Этой встречи ждали давно и с нетерпением, особенно после того, как начали пробуксовывать два мадридских клуба — "Реал" и "Атлетико". Кто бы мог подумать, что после трети чемпионата столичные гранды будут плестись позади "Валенсии", уступая "летучим мышам" не только по количеству набранных очков, но и игре в целом.

Для "Валенсии" это очень важная игра. Это тот самый момент, когда придется доказывать, в первую очередь, самим себе, что клуб в этом сезоне по-настоящему претендует на самые высокие позиции и его место на второй строчке турнирной таблицы не является случайностью. И для этого у подопечных Марселино Тораля есть неплохие шансы.

"Валенсия" является одной из трех команд чемпионата, наряду с "Барселоной" и "Атлетико", которая не потерпела еще ни одного поражения. При этом в шести домашних матчах на родной "Месталье" было пропущено всего два гола при 16 забитых — больше только у той же "Барсы" на "Камп Ноу" — 20.

К тому же "Валенсия" может постараться воспользоваться тем обстоятельством, что два ключевых защитника гостей не сыграют в сегодняшнем матче. У Пике перебор желтых карточек, а у Маскерано травма. Правда, есть брешь и в обороне хозяев. Под большим вопросом участие центрального защитника Мурильо, у которого небольшое повреждение.

"Барселона" на минувшей неделе провела матч Лиги чемпионов против "Ювентуса" на выезде. И провела его в достаточно экономном режиме. Даже Месси начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле только во втором тайме. Эрнесто Вальверде прекрасно знал какой сложный матч предстоит команде провести в воскресенье и не стал понапрасну рисковать здоровьем лидера каталонцев.

Стоит также обратить внимание и на статистику личных встреч команд в Валенсии. В последних 11 матчах хозяева не смогли одержать ни одной победы, потерпев пять поражений и шесть раз сыграв вничью. Последний успех "летучих мышей" датирован 2007 годом.

Как мне кажется, сегодняшнее противостояние также не выявит победителя и матч завершится вничью — в очередной раз. Но я все же подстрахуюсь и сыграю, что называется от "Валенсии", остановив свой выбор на непроигрыше хозяев, за который букмекеры предлагают коэффициент 1,95 — 2,02. На мой взгляд, шансы "Барселоны" в этом матче слегка переоцениваются.

Ставка: "Валенсия" не проиграет за 1,95 — 2,02

Начало встречи 20:45 (21:45 МСК)