Полуголые жители Иркутска пробежались по морозу

Семнадцатиградусный мороз не помешал смелым жителям Иркутска пробежаться по улицам в одних плавках и купальниках

Присоединиться к ним могли все желающие. Но следующий шаг уже оказался не для слабонервных. Смельчаки нырнули в студеную Ангару. Вот так жители Иркутска отметили "День моржей".