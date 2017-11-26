Полуголые жители Иркутска пробежались по морозу

Присоединиться к ним могли все желающие. Но следующий шаг уже оказался не для слабонервных. Смельчаки нырнули в студеную Ангару. Вот так жители Иркутска отметили "День моржей".
Семнадцатиградусный мороз не помешал смелым жителям Иркутска пробежаться по улицам в одних плавках и купальниках
Присоединиться к ним могли все желающие. Но следующий шаг уже оказался не для слабонервных. Смельчаки нырнули в студеную Ангару. Вот так жители Иркутска отметили "День моржей".
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До этого в отставку был отправлен главный тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура.
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Евросоюз поддержит европейские амбиции Украины, но стране предстоит преодолеть долгий путь, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
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